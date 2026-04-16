王彥程向柳賢振全方位請教　日韓英「三聲道」溝通融入韓華

▲王彥程。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／韓國大田報導

旅韓左投王彥程在韓華鷹不僅適應場上節奏，也從隊友身上獲得不少幫助。他透露，前大聯盟名投柳賢振對他相當照顧，面對各種投球問題幾乎有問必答，「我問了所有方向」；而隊友文東珠則在初次見面時就主動表示「Let’s have a great season！」，讓他留下深刻印象。

談到與柳賢振的互動，王彥程接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，兩人同為先發投手，「比賽前都有固定時間點，先發投手該做什麼一進來就會知道」，因此相處時間自然增加。他也把握機會主動請教，「最近有問他投球的問題，幾乎各方面都有問。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

回憶第一次見面，是在前往墨爾本的機場，王彥程主動上前打招呼，「一開始他就會主動關心我」，讓他很快融入球隊氛圍。對於這位經驗豐富的前輩，他也直言收穫良多。

有趣的是，談到近期討論度不低的橫掃球（Sweeper），外界曾提到柳賢振也開始嘗試類似球路。王彥程笑說，「他其實沒有問我，應該只是看我投球」，並指出近年不少投手都在使用這種球路，彼此之間會互相觀察、學習。

除了柳賢振，文東珠經常與他互動，第一次見面就搭上他的車。王彥程透露，去年休賽季球隊人較少，某次訓練後剛好時間搭上，對方主動邀他一起回家，「就這樣上車了」，而對方開口第一句話就是「Let’s have a great season！」，讓他感受到隊友的熱情與歡迎。

除了場上交流，王彥程在語言上也選擇主動突破。他表示，雖然一開始依賴翻譯，但會刻意嘗試直接與隊友溝通，「有時候他們要找翻譯，我就說先不用，我們自己講看看。」他笑說，透過這樣方式反而學得更快，「韓文真的沒辦法的話，有些人會說一點日文，或者用英文，這樣就能溝通。」有趣的是，王彥程的中文翻譯近日因要事不在球隊，球團商請熟悉日文的情蒐人員協助翻譯，溝通也無礙。