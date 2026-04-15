嘉大攜手國立大學系統辦轉播工作坊！足球小蔡傳授自媒體祕辛

▲嘉義大學攜手臺灣國立大學系統邀請知名體育主播蔡宜瑾傳授實戰心法。（圖／嘉義大學提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

當專業運動賽事遇上社群自媒體浪潮，如何「說」出一場精彩比賽成了當代體育人的必修課。國立嘉義大學高教深耕計畫C主軸與台灣國立大學系統（National University System of Taiwan）體育工作圈日前強強聯手，於嘉義大學舉辦「運動賽事轉播工作坊」。活動重磅邀請前愛爾達體育台知名主播、現任超人氣YouTube頻道「足球小蔡」創辦人蔡宜瑾擔綱導師，為懷抱傳播夢的學子開啟一場職涯實戰對話。

工作坊由嘉大體育與健康休閒學系許雅雯主任揭開序幕，許主任指出：「體育專業素養是賽事轉播的靈魂。我們致力推動多元職能發展，就是希望同學們能在主播的引導下，學會用專業視角剖析比賽，未來能將今日所學運用在校園賽事，說出屬於嘉大人的熱血故事。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義大學攜手臺灣國立大學系統邀請知名體育主播蔡宜瑾傳授實戰心法。（圖／嘉義大學提供）

工作坊上午場主題為「看懂門道、說出精彩—體育專業素養與轉播敘事力」，蔡宜瑾主播分享了從傳統電視台記者到個人自媒體經營的甘苦談，她強調，一名優秀的主播背後是無數小時的數據蒐集與邏輯整理。她以自身採訪經驗為例，指導學生如何在瞬息萬變的賽場中，將冰冷的數據轉化為動人的競技故事，深深吸引現場學員的目光。

下午場活動轉向有趣的實務應用，主題聚焦「熱血開MIC，校園實戰—轉播實作與自媒體應用」，工作坊現場模擬了轉播車作業環境與賽後採訪情境，學生們輪番上陣，親自拿起麥克風嘗試即時講評與採訪演練。嘉大體育室鍾宇政主任表示：「嘉大擁有優質的運動環境與深厚的賽事底蘊，若能導入數位轉播技術，將能極大化賽事的影響力。」

此外，針對此次誇領域的合作，嘉大高教深耕計畫C主軸子計畫主持人陳建瑋老師強調：「嘉義大學高教深耕計畫C主軸的核心在於『跨域應用』。透過臺灣國立大學系統體育工作圈的資源共享，我們打破了學科藩籬，讓學生不只侷限於體能訓練，更能接軌產業趨勢，將運動專長與媒體行銷結合，打造不被取代的就業競爭力。」

參與學員在課程結束後紛紛表示，這次工作坊讓他們翻轉了對「主播」的想像，理解到轉播是觀察力、反應力與資料整合能力的極致考驗，本次活動不僅展現了嘉義大學推動體育教育轉型的決心，更完美詮釋了台灣國立大學系統在資源整合上的優勢。透過業界名師的匠心傳承，這場工作坊已為台灣未來的運動傳播產業，在嘉大校園內種下了充滿活力的種子。