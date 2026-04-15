林安可昨繳雙安今熄火、西武遭壓制敗　高橋光成優質先發慘成敗投

▲林安可。（圖／截自X）

記者蔡厚瑄／綜合報導

埼玉西武獅隊15日作客歐力士猛牛主場，備受台灣球迷期待的強打林安可，雖然昨日繳出單場雙安的好手感，但今日打擊遭到壓制，全場4打數無安打，而西武王牌投手高橋光成繳出7局失3分優質先發，但歐力士洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）一夫當關完美壓制獅隊打線，最終西武以1比3吞下2連敗。

林安可昨日敲出雙安，此役擔任先發第3棒指定打擊，然而，今日面對歐力士先發洋投埃斯皮諾薩，首打席擊出三壘方向界外高飛球遭到接殺，3局上第2次打擊機會，林安可擊出左外野軟弱的飛球出局，5局上的第3打席，林安可更是在埃斯皮諾薩刁鑽的變化球引誘下，吞下三振，8局下最後一次進攻機會，林安可面對歐力士後援投手山崎颯一郎，敲出游擊方向滾地球遭到刺殺。總計林安可今日4打數0安打，賽後打擊率降至0.226。

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歐力士首局便有斬獲，雖然西武守備成功發動雙殺抓到兩次出局數，但三壘跑者趁隙回壘先馳得點，5局下，來田涼斗在兩出局後揮出三壘安打進帳第2分，6局下歐力士又靠著西川龍馬的二壘安打再添分數，而西武獅全場唯一的亮點出現在7局上，第9棒佐藤太陽兩出局後，炸裂將球掃出右外野看台，敲出一軍生涯首轟，這發陽春砲也幫助球隊破蛋，只是西武後繼無力，最終以1比3落敗。

歐力士先發洋投埃斯皮諾薩表現神勇，主投6局狂飆8K且無失分，目前防禦率僅0.41，順利奪下開季3連勝，西武王牌高橋光成此役主投7局，被敲出8支安打失3分，防禦率為1.29，並送出5次三振，但無奈隊友火力支援不足，讓他苦吞本季第2敗。