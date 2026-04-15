布雷克7局失1分壓制樂天　直球控球「今年特別好」助獅止低潮

▲統一獅先發投手布雷克。（圖／記者林敬旻攝）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅15日靠著先發洋投布雷克繳出7局失1分優質先發，加上打線在4局上灌進3分奠定勝基，終場以5比1擊退樂天；賽後布雷克直言，自己開季至今狀況確實不錯，尤其直球控球是最有感的部分，「今年感覺特別好。」

布雷克此戰成功壓制樂天打線，談到自己從春訓、官辦熱身賽到開季以來的好狀況，他表示，「其實確實我自己現在感覺狀況還不錯。」

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他進一步指出，今年最明顯的差異，在於直球控球特別穩定，「這一直以來都算是我的強項，可是今年感覺特別不錯。」至於是否和先前參加WBC有關，布雷克坦言自己也不確定，但目前整體調整確實相當理想。

面對樂天打者此戰出現不少滾地球與軟弱擊球，布雷克表示，這本來就是自己的投球風格之一，重點仍是搶下球數領先。

他說，「取得球數上的領先，製造無效擊球，這個就是我想追求的。」對他而言，三振並非唯一目標，若能在淺球數就讓對方擊出品質不佳的球、快速拿到出局數，反而更符合自己的期待。

布雷克也提到，自己並不特別追求三振數，而是希望每一場先發都能把局數吃得更長，「我的目標不是想要追求三振數量，而是能把這場先發拉越多局數越好。」

他認為今天這樣的投球內容能夠順利執行，也要歸功於隊友守備幫忙，「今天守備各方面的狀況都很棒，也幫助我很多。」

統一獅上週一度陷入低潮，如今在本週5連客場的第一戰就順利開胡，對球隊士氣無疑是一劑強心針。

布雷克表示，能在客場首戰先搶下勝利，對球隊氣氛、士氣與動力都會帶來正面影響；雖然球季才剛開始，狀況難免起伏，但他相信只要重新把感覺找回來，球隊就能以更好的面貌迎接接下來的比賽。

至於此役與捕手張翔的搭配，布雷克表示自己其實並不陌生，因為去年以及今年春訓都曾有過合作；他透露今天由張翔先發蹲捕是教練團的安排，而自己對此沒有特別意見，「搭配起來很舒服。」他也肯定張翔的接捕表現，直言整體合作感覺相當不錯。