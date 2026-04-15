布雷克7局好投一夫當關　統一獅5比1擊退樂天踢館成功

▲布雷克。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅15日作客桃園交手樂天，獅隊靠著先發投手布雷克7局僅失1分的優質先發領銜，加上打線在第4局發動猛攻灌進3分大局奠定勝基，終場就以5比1擊退樂天，踢館成功。

前3局雙方先發投手表現出色，上演投手戰，皆讓對手3上3下或留下殘壘，未能越雷池一步。

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比賽的轉捩點出現在4局上，統一獅打線突破樂天洋投魔爾曼的壓制，林子豪率先擊出二壘安打帶動氣勢，隨後潘傑楷敲出安打送回第1分先馳得點。

緊接著林培緯再補上一支帶有1分打點的二壘安打，加上後續林泓弦的內野滾地球也護送隊友回壘得分，統一獅單局進帳3分，取得3比0領先。

5局上統一獅攻勢再起，靠著保送與林子豪的安打攻佔得點圈，潘傑楷滾地球助隊再下一城；6局上樂天先發投手魔爾曼在保送與失誤後留下危機退場，接手的王志煊未能踩住剎車，被林泓弦擊出安打再掉1分，統一獅將比分擴大至5比0。

樂天桃猿打線前6局遭到布雷克有效封鎖，直到7局下才有所回應；林智平揮出二壘安打後，宋嘉翔擊出適時安打幫助球隊打破鴨蛋追回1分。

8局下樂天雖靠著何品室融從獅隊後援投手高偉強手中擊出二壘安打，再度攻佔得點圈，但高偉強隨即回穩連抓出局數成功化解危機未再失分；9局雙方皆未有分數進帳，終場統一獅以4分之差帶走勝利。