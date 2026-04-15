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亞沙運睽違10年三亞登場！中華隊71人出擊、部長李洋授旗發加菜金

▲2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會代表團授旗典禮。（圖／運動部提供）

▲2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會代表團授旗典禮。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

「第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮於今（15）日下午2時在體育聯合辦公大樓隆重舉行。運動部部長李洋親自主持授旗儀式，並頒發加菜金予公開水域游泳選手卓承齊，勉勵全體團員發揮實力。本屆代表團共計71位選手參賽，創下歷年新高，總規模達126人，將於4月20日起陸續啟程，爭取亞洲沙灘賽事的最高榮耀。

亞洲沙灘運動會是亞洲奧林匹克理事會轄下的重要綜合賽會，自2016年越南峴港站後，經歷多年疫情挑戰，終於在今年確定於中國三亞市重啟。本屆賽事將於4月22日至4月30日舉行，比賽場域結合陽光與沙灘，呈現獨特的競技魅力。

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中華代表團此次參賽項目涵蓋公開水域游泳、3對3籃球、沙灘田徑、龍舟、沙灘卡巴迪、帆船、運動攀登、鐵人水陸兩項、沙灘排球及沙灘角力等10大領域。

運動部部長李洋在致詞時，以過往運動員的身分深情感言。他強調，每一位選手站上場都代表著台灣，「也就是我們台灣的代言人，我很感謝有這份機會，也希望你們全力為國爭光。」他叮囑選手要「平安出國，順利比賽，好好享受」，並表示運動部與中華奧會將在後方提供最堅實的支持，「我們希望每次組團後都能檢討不足，一次一次精進，讓這些經驗成為未來提升運動環境的重要指標。」

▲蔡家福團長將代表團團旗授予王景成總領隊。（圖／運動部提供）

▲蔡家福團長將代表團團旗授予王景成總領隊。（圖／中華奧會提供）

代表團團長暨中華奧會主席蔡家福表示，這場亞沙運距離上一屆已相隔10年，在運動部、國訓中心、運科中心與各協會的支持下，順利組成了一個最有經驗、最好的代表團，「我們會提供給所有選手與教練最好的行政後勤跟醫療準備。相信中華隊在大家的支持努力下，一定會全力發揮最大的能量，爭取到最好的成績。」

代表團目前已進入最後衝刺階段，第一批人員預計將於4月20日啟程前往三亞，開幕典禮訂於4月22日舉行，中華隊的賽程則於4月23日正式展開，由鐵人水陸兩項、沙灘卡巴迪、帆船及沙灘排球率先登場。

關鍵字： 亞洲沙灘運動會台灣代表團三亞賽事授旗典禮運動競賽

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