首安終於開張！　何品室融鬆口氣：就是把握機會留在一軍

▲何品室融。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿外野手何品室融12日敲出本季首安，總算突破安打荒，他今天（15日）賽前受訪時坦言，首安出爐後，心理層面的確輕鬆不少，但他也強調，接下來最重要的，還是把每一場上場時該做的工作做好。

談到先前遲遲未能開張的壓力，何品室融表示，學長與教練其實都有私下鼓勵他，提醒他不要想太多、放輕鬆一點。

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他認為，打安打本來就不是一件簡單的事，不見得準備得好就一定會有結果，「你可能做得很好，但是運氣不好，那也是沒安打。」因此這段時間他沒有特別去改變什麼，而是持續照著自己的節奏準備。

開季以來，何品室融在棒次安排上獲得不同任務，也曾被放上開路先鋒位置測試；不過他表示，心態上沒有太大不同，因為自己本來就是需要把握機會的選手，「不管是打第幾棒，我覺得就是把握機會，看能不能在一軍待久一點。」

何品室融也很清楚球隊目前的競爭狀況，對於未來定位有相當直接的認知；他坦言，自己還是會繼續拚、想辦法表現更好，但也知道等到林立歸隊後，自己確實有可能被下放二軍。

除了談到自身近況，何品室融也提到隊友馬傑森前一場轟出生涯首轟，讓他相當替對方開心；他表示從學生時期就對馬傑森有印象，知道對方本來就是一名很有力量的打者，因此看到他敲出首轟並不意外，只是也明白這一轟背後同樣承受不少壓力，「我覺得他心裡壓力應該也很大，但是他打出去我替他很開心。」

何品室融還笑談，當時自己剛好排在馬傑森後一棒，對方開轟後全場氣氛瞬間沸騰，反倒讓站上打擊區的自己有些尷尬，笑稱當下有種「被世界孤立」的感覺；不過他也說，自己並沒有因此多想，只是專注在當下打席，設定好球就出棒，目標就是想辦法上壘。