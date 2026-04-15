太無情啦！桃猿二軍打爆德保拉　兄弟10投、20比3熟悉比分再現

▲樂天桃猿杜禹鋒。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍例行賽15日由樂天桃猿踢館中信兄弟，本場比賽樂天打線火力全開，首局就從兄弟洋投德保拉手中轟出滿貫全壘打，全場狂掃18支安打；反觀中信兄弟不僅先發崩盤，牛棚更是狂燒10名投手仍無法止血，終場樂天桃猿就以20比3的懸殊比數，大勝中信兄弟。

德保拉首局遇亂流 杜禹鋒滿貫砲定江山

[廣告]請繼續往下閱讀...

樂天桃猿首局就展現驚人火力，面對戰功彪炳的洋投德保拉，張趙紘靠著失誤上壘後，梁家榮敲安、劉子杰選到保送攻佔滿壘。

隨後洪敏暘敲出適時安打助隊先馳得點，游承勳再挨觸身球擠回第2分；緊接著上陣的杜禹鋒大棒一揮直接將球送出大牆外，這發致命的滿貫全壘打幫助樂天首局就狂灌6分，取得6比0絕對領先。

張趙紘再補兩分砲 兄弟牛棚開啟車輪戰

2局上樂天再靠著張趙紘、梁家榮、劉子杰接連安打進帳1分；3局上張趙紘在一壘有人時開轟，敲出兩分打點全壘打，將比數拉開至9比1，也直接將德保拉打退場，迫使兄弟早早啟動牛棚，換上林展樟接替投球。

中信兄弟打線部分，雖然2局下靠著焦子杰的陽春砲追回1分，6局下與8局下再靠著黃鈞麟、黃霆杉的安打各添1分，但在投手群大幅失血的情況下，反撲火力顯得杯水車薪。

樂天9局無情強攻 單局海灌8分終結比賽

比賽進入第9局，已經取得12比3大幅領先的樂天桃猿攻勢依然未歇，單局上演殘酷的「打擊練習」；面對兄弟牛棚，樂天單局狂打超過一輪，包含陳佳樂、劉子杰、林禹叡的二壘安打在內，單局狂灌8分，徹底擊潰兄弟防線，將比分鎖定在20比3。

總計本場比賽，樂天桃猿團隊狂掃18支安打，「棒棒開花」狂轟20分；而中信兄弟全場動用了10名投手輪番上陣才吃完比賽，且投手群控球大走鐘，合計送出多達7次保送，慘烈的投手表現成為本場比賽的最大敗因。

值得一提的是，這場「20比3」之所以說是熟悉回憶再現，就在於Lamigo桃猿曾於2019年10月17日臺灣大賽第5戰，以相同比數痛擊中信兄弟並完成3連霸；如今桃猿二軍打出同樣比分，也讓不少球迷想起那場經典封王戰。