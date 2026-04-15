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「全壘打召喚卡」換葉子霆接手！王勝偉看好今年就破魔咒

▲▼ 葉子霆 。（圖／富邦悍將提供

▲ 葉子霆 。（圖／富邦悍將提供

記者王真魚／新北報導

隨著樂天桃猿馬傑森在生涯第986個打席敲出首轟、成功「解除封印」，外界焦點轉向接下「現役最長打席無開轟」紀錄的富邦悍將葉子霆。面對球迷開玩笑稱「召喚卡交棒」，葉子霆笑說知道現在關注度都在自己身上，學長王勝偉更是對他信心滿滿，直言看好他今年就能達陣。

馬傑森日前終於敲出生涯首轟，網路上掀起熱烈討論，不少球迷紛紛標記葉子霆，直言「魔法卡可以交棒了」、「葉子霆可以開始印卡」。根據統計，葉子霆目前以478打席位居現役最長未開轟打者。

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事實上，葉子霆今年設下「首轟」目標，不過他坦言自己並非力量型打者，抱持「順其自然」的態度，「印象中學生時期也沒打過全壘打，可能有場內啦，但其實，我真的沒有特別在意這件事，對我來說，全壘打是可遇不可求，主要就是把該做的做好。」

不過，隊友們可沒打算放過他。葉子霆透露，今天賽前練習打出高飛球時，王念好一旁虧他，「有在趕進度喔！」他笑說，還有看到球迷在網路開設專屬帳號關注他的首轟進度，「這也不是壞事情，現在關注度都在我這邊了。」

話鋒一轉，葉子霆直呼，「但我覺得馬傑森應該早就該出來，他高中打四棒，又要投又要守游擊，看到他打擊時，大家守備都要往後退。」

葉子霆自認「隨緣」，但看在老大哥王勝偉眼裡，這支首轟可能不遠了。王勝偉透露，「以他今年揮擊軌跡，我覺得今年就滿有機會的。」

說著說著，王勝偉眼光朝向葉子霆，「他今年突破性滿大的，畢竟他在做重量時，都會跟我比較，他現在的重量都可以超越我，應該是沒有太大問題，看看那個八塊肌！」

王勝偉不僅期待葉子霆的首轟，以他的腳程，看好對方能超越他的盜壘紀錄，「他跟阿谷（林岳谷）都有機會啊，希望他們越早超越越好，不要等到40歲才超越，那就麻煩了。」
 

關鍵字： 葉子霆首轟馬傑森富邦悍將王勝偉中職

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