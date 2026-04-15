運動雲

>

樂天傷兵報告！梁家榮接近歸隊　林立舊傷反覆先求穩定

▲▼樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿總教練曾豪駒今賽前談到傷兵近況時表示，梁家榮目前身體狀況比先前好，已經開始投入守備出賽，球團也持續每天觀察他出賽後的身體回饋，若狀況維持穩定，「近期應該就是有機會」回到一軍戰線。

曾豪駒指出，梁家榮現階段恢復進度正向，重點仍在於出賽後的身體反應與整體負荷狀況；只要能持續以守備方式正常出賽，且身體沒有太大問題，距離正式歸隊的時間點就不會太遠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於林立的狀況，曾豪駒則坦言相對複雜；他表示，林立目前仍持續觀察受傷部位的恢復情形，最大問題在於傷勢容易反覆，因此現階段首要目標，是讓身體狀況先穩定下來，再循序漸進恢復訓練。

曾豪駒透露，林立這次屬於舊傷狀況，而且牽涉的部位不只一處，主要集中在上半身，因此球隊不會躁進處理，而是希望等到狀況更穩定後，再評估後續復健與訓練進度。

他也提到，林立過去就曾長時間帶傷出賽，但球隊目前更希望以長遠角度看待球員健康，「他才剛跟球隊簽下複數年合約，還是希望他的身體可以在百分之百的狀態，再回到場上出賽。」

談到年輕外野手何品室融，曾豪駒則對他上一戰敲出生涯首安、單場3安的表現給予正面肯定，直言希望這場比賽能幫助他把狀態穩定下來，進一步提升信心。

對於何品室融開季一度未能把熱身賽好表現延續到例行賽，曾豪駒分析，主要還是在適應一軍投手強度，尤其有些投手是他生涯首度交手，確實需要一些時間調整。

關鍵字： 樂天桃猿、棒球、中華職棒、曾豪駒、梁家榮、林立、何品室融

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

滿等山本由伸關鍵三振無表情　羅伯斯：頂級菁英投手

滿等山本由伸關鍵三振無表情　羅伯斯：頂級菁英投手

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

【香燈腳搭車集體失格】女乘客氣炸：媽祖不會保佑你們

熱門新聞

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

2洛杉磯道奇賞大都會7連敗

3統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部

4鄭浩均急躁有原因　平野還原真相

5千萬獎金沒捐體育基層　李洋道歉了

最新新聞

1首安終於開張！何品室融鬆口氣

2太無情啦！桃猿二軍打爆德保拉

3王勝偉飆速代跑　幽默回：油還很滿！

4樂天桃猿傷兵更新！

5張育成重返先發！疲勞狀況好轉

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

桃猿本土投手群擊敗勝騎士！　曾豪駒：這是寶貴經驗

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【香燈腳搭車集體失格】女乘客氣炸：媽祖不會保佑你們

【女神調皮了】媽祖也會抄小路！　鑾轎「鑽花圃」進公司

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

【看了眼眶紅...】母親抱病兒長跪祈福　媽祖停轎5分鐘溫柔傾聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366