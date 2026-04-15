樂天傷兵報告！梁家榮接近歸隊　林立舊傷反覆先求穩定

▲樂天桃猿總教練曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿總教練曾豪駒今賽前談到傷兵近況時表示，梁家榮目前身體狀況比先前好，已經開始投入守備出賽，球團也持續每天觀察他出賽後的身體回饋，若狀況維持穩定，「近期應該就是有機會」回到一軍戰線。

曾豪駒指出，梁家榮現階段恢復進度正向，重點仍在於出賽後的身體反應與整體負荷狀況；只要能持續以守備方式正常出賽，且身體沒有太大問題，距離正式歸隊的時間點就不會太遠。

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至於林立的狀況，曾豪駒則坦言相對複雜；他表示，林立目前仍持續觀察受傷部位的恢復情形，最大問題在於傷勢容易反覆，因此現階段首要目標，是讓身體狀況先穩定下來，再循序漸進恢復訓練。

曾豪駒透露，林立這次屬於舊傷狀況，而且牽涉的部位不只一處，主要集中在上半身，因此球隊不會躁進處理，而是希望等到狀況更穩定後，再評估後續復健與訓練進度。

他也提到，林立過去就曾長時間帶傷出賽，但球隊目前更希望以長遠角度看待球員健康，「他才剛跟球隊簽下複數年合約，還是希望他的身體可以在百分之百的狀態，再回到場上出賽。」

談到年輕外野手何品室融，曾豪駒則對他上一戰敲出生涯首安、單場3安的表現給予正面肯定，直言希望這場比賽能幫助他把狀態穩定下來，進一步提升信心。

對於何品室融開季一度未能把熱身賽好表現延續到例行賽，曾豪駒分析，主要還是在適應一軍投手強度，尤其有些投手是他生涯首度交手，確實需要一些時間調整。