張育成重返先發！疲勞狀況好轉　笑稱「已經恢復完全體」

▲張育成 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將主砲張育成昨天賽前未現身場上練習一度引發關注，不過今天續戰味全龍，已回到先發陣容，將擔任第3棒DH。他賽前受訪時透露，前一戰主要是因身體疲勞，但狀況已明顯恢復。

悍將總教練後藤光尊昨天賽前未正面回應張育成是否出賽，僅表示他「有在裡面練打」，並強調球隊原則上不會對當日先發名單多做說明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過他也提到，張育成長期以先發角色出賽，身體負荷較大，「也不只是他，大家都開始有疲勞的狀況出現。」

張育成今天則已無大礙，對於近期身體狀況，他坦言確實有些疲勞，「有一點生病的感覺，就很累，也怕影響球隊攻擊火力，就選擇休息一天調整。」

球團讓他休息一天，狀況好很多，張育成賽前直呼，「今天就比較好了。」是否已經恢復完全體？他也笑回，「對！」

細談不適情形，張育成表示並非完全無力，而是「提不起精神」，類似中暑的感覺，影響到揮棒感覺。

至於是否與年初經典賽有關，他坦言難免有影響，「多多少少應該是會有一些影響，2023年經典賽打完之後，回去美國開季時，也有一種很累的感覺。」接下來會更重視身體恢復，包括增加按摩與熱水澡等放鬆方式，「這方面要多注意一點。」