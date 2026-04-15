運動雲

>

江少慶二軍1.1局4保送失5分　林岳平平常心看待

▲江少慶。（圖／統一獅提供）

▲江少慶。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／桃園報導

統一獅投手江少慶15日持續在二軍進行復健調整，面對台鋼雄鷹二軍迎來本月第2場出賽，不過此役明顯出現控球不穩狀況，僅投1.1局就出現4次四壞球，另有1次暴投，在守備也未能幫忙下失掉5分，其中4分為自責分，防禦率升至10.80。

獅隊總教練林岳平今（15日）交手樂天桃猿賽前表示，江少慶今天的狀況與身體運作並不理想，但球隊原訂復健計畫不變，預計22日仍將持續登板。

[廣告]請繼續往下閱讀...

江少慶首局開局就保送曾昱磬，雖讓下一棒擊出投手前滾地球順利抓到出局數，但一壘手傳往三壘發生失誤，讓跑者回本壘得分，形成非自責失分；該局再投出1次保送後，靠著飛球出局化解後續危機。

進入第2局後，江少慶控球問題仍未改善，再度以四壞球開局，隨後被敲安形成得點圈危機，面對顏采丞遭擊出滾地球再失1分，接著又被朱盟敲出帶有打點的安打，隨後投出單場第4次保送後退場。

接替登板的楊強森未能止血，被高聖恩掃出清壘二壘安打，壘上跑者全數回來，失分記在江少慶帳上。

總計江少慶此役用47球，其中21球是好球，被敲2支安打，另有4次四壞、1次暴投，失5分，其中4分責失；相較7日對富邦悍將二軍復健初登板繳出2局無失分、無保送，最快球速154公里的內容，今天在控球表現上明顯出現落差。

針對江少慶此役狀況，林岳平受訪時表示，他有同步關注比賽內容，「原訂計畫就是這樣，本來就是投45球，只是今天45球投到1.1局就結束了。」他坦言自己當然也在乎結果，但更在意江少慶投球時整體身體運作的狀況。

林岳平指出，江少慶今天投起來的身體運作並不好，因此出現不少偏離好球帶的球路，不過這樣的內容也能成為後續調整依據。

他強調，江少慶畢竟是傷後復出的選手，球隊會以平常心看待，不會因為一場復健賽內容就改變既定安排。

「他是受傷的選手，不是狀況很好還一直在調整的人。」林岳平表示，要讓江少慶回到原本的樣子，現階段誰都無法完全預料，也不可能要求他每次登板都維持在高峰。

不過透過今天這場比賽的內容與過程，能幫助他在接下來一周找出調整方向，並在22日再度登板時，從實戰中持續累積想法與感覺。

關鍵字： 統一獅、中華職棒、棒球、江少慶

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

滿等山本由伸關鍵三振無表情　羅伯斯：頂級菁英投手

滿等山本由伸關鍵三振無表情　羅伯斯：頂級菁英投手

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

小賈斯汀科切拉彩排　台下老婆帶兒子幫應援♥

熱門新聞

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

千萬獎金沒捐體育基層！李洋說盼從制度上來改善還道歉

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

2洛杉磯道奇賞大都會7連敗

3統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部

4鄭浩均急躁有原因　平野還原真相

5千萬獎金沒捐體育基層　李洋道歉了

最新新聞

1首安終於開張！何品室融鬆口氣

2太無情啦！桃猿二軍打爆德保拉

3王勝偉飆速代跑　幽默回：油還很滿！

4樂天桃猿傷兵更新！

5張育成重返先發！疲勞狀況好轉

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

桃猿本土投手群擊敗勝騎士！　曾豪駒：這是寶貴經驗

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【香燈腳搭車集體失格】女乘客氣炸：媽祖不會保佑你們

【女神調皮了】媽祖也會抄小路！　鑾轎「鑽花圃」進公司

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

【看了眼眶紅...】母親抱病兒長跪祈福　媽祖停轎5分鐘溫柔傾聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366