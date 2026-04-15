江少慶二軍1.1局4保送失5分　林岳平平常心看待

▲江少慶。（圖／統一獅提供）



記者胡冠辰／桃園報導

統一獅投手江少慶15日持續在二軍進行復健調整，面對台鋼雄鷹二軍迎來本月第2場出賽，不過此役明顯出現控球不穩狀況，僅投1.1局就出現4次四壞球，另有1次暴投，在守備也未能幫忙下失掉5分，其中4分為自責分，防禦率升至10.80。

獅隊總教練林岳平今（15日）交手樂天桃猿賽前表示，江少慶今天的狀況與身體運作並不理想，但球隊原訂復健計畫不變，預計22日仍將持續登板。

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江少慶首局開局就保送曾昱磬，雖讓下一棒擊出投手前滾地球順利抓到出局數，但一壘手傳往三壘發生失誤，讓跑者回本壘得分，形成非自責失分；該局再投出1次保送後，靠著飛球出局化解後續危機。

進入第2局後，江少慶控球問題仍未改善，再度以四壞球開局，隨後被敲安形成得點圈危機，面對顏采丞遭擊出滾地球再失1分，接著又被朱盟敲出帶有打點的安打，隨後投出單場第4次保送後退場。

接替登板的楊強森未能止血，被高聖恩掃出清壘二壘安打，壘上跑者全數回來，失分記在江少慶帳上。

總計江少慶此役用47球，其中21球是好球，被敲2支安打，另有4次四壞、1次暴投，失5分，其中4分責失；相較7日對富邦悍將二軍復健初登板繳出2局無失分、無保送，最快球速154公里的內容，今天在控球表現上明顯出現落差。

針對江少慶此役狀況，林岳平受訪時表示，他有同步關注比賽內容，「原訂計畫就是這樣，本來就是投45球，只是今天45球投到1.1局就結束了。」他坦言自己當然也在乎結果，但更在意江少慶投球時整體身體運作的狀況。

林岳平指出，江少慶今天投起來的身體運作並不好，因此出現不少偏離好球帶的球路，不過這樣的內容也能成為後續調整依據。

他強調，江少慶畢竟是傷後復出的選手，球隊會以平常心看待，不會因為一場復健賽內容就改變既定安排。

「他是受傷的選手，不是狀況很好還一直在調整的人。」林岳平表示，要讓江少慶回到原本的樣子，現階段誰都無法完全預料，也不可能要求他每次登板都維持在高峰。

不過透過今天這場比賽的內容與過程，能幫助他在接下來一周找出調整方向，並在22日再度登板時，從實戰中持續累積想法與感覺。