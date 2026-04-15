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鄭浩均急躁有原因　平野教頭還原投捕溝通真相：PitchCom延遲

▲鄭浩均昨役因PitchCom訊號延遲影響投球節奏，投捕溝通一度出現落差。 。（圖／中信兄弟提供）

▲鄭浩均昨役因PitchCom訊號延遲影響投球節奏，投捕溝通一度出現落差。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟昨（14）日比賽中投捕溝通與場上節奏問題引發討論，球團今（15）日轉述總教練平野惠一說法，針對當時狀況做出完整說明，強調主因在於PitchCom（電子暗號發送器）出現訊號延遲，影響投手端接收與判斷。

平野表示，「首先，昨日場上前幾局出現投手使用的PitchCom出現了訊號延遲問題。當時對於投手鄭浩均來說，雖然未在第一時間發現是硬體問題，但在高度競爭的投球節奏中，接收暗號的不流暢直接影響了他的專注度，也因此在場上展現出較為急躁的情緒。」

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他進一步指出，當時休息室端設備運作正常，在資訊對等情況下，教練團未能即時察覺場上硬體異常，「因此仍以常規的比賽節奏進行調度，交由場上投捕手進行溝通，未能即時針對設備問題介入處理。」他坦言，這次經驗也讓團隊意識到未來在硬體配套監測與應變機制上仍有強化空間。

對於外界關注的投捕互動，平野強調棒球是團隊運動，「溝通與信任是基礎。」他指出，鄭浩均是一名責任感強烈的選手，「在壓力下，第一時間想的是要如何靠自己克服困難完成投球；捕手端在接收不到回饋的情況下，雙方的節奏產生了落差。」

他也透露，賽後教練團與選手已多次溝通，並針對技術延遲制定應變措施，「也讓選手理解，專業化的設備也可能遭遇硬體問題，若有察覺不對，應立即主動示意，交由教練團處理。」

平野最後表示，目前相關狀況已經排除，團隊內部已達成共識，「大家目標一致，依然全力投入接下來的每一場賽事，也謝謝大家的關心。」

關鍵字： 中信兄弟鄭浩均PitchCom投捕溝通訊號延遲

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