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快訊／統一獅林靖凱居家意外撞傷頭部　餅總曝至少再休10天

▲統一獅隊林靖凱。（圖／統一球團提供）

記者胡冠辰／桃園報導

統一獅內野手林靖凱原訂下週準備進入歸隊階段，不料卻傳出在家中發生意外的插曲！獅隊總教練林岳平今（15日）交手樂天桃猿賽前透露，林靖凱前幾天在家中整理家務時不慎從高處摔倒，導致頭部外傷且有兩處縫合，雖然沒有腦震盪，但歸隊時程勢必得往後延，至少需要再休養10天到兩週。

今日賽前談到近期在二軍未見林靖凱出賽，林岳平透露子弟兵發生了場外意外；他表示，林靖凱在兩、三天前居家整理家務時，不慎滑倒受傷，「聽說是爬高然後不穩跌倒，去撞到頭。」

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針對傷勢狀況，林岳平指出，林靖凱跌倒撞到頭部，造成兩處外傷，分別在額頭與嘴唇附近；當被問及傷勢是否嚴重時，餅總坦言：「頭部外傷滿嚴重的感覺，就有縫合啦。」

談到林靖凱原定的復健進度，林岳平透露，原本的計畫是「這週結束，下週就要準備了」，但現在發生頭部外傷的意外，時程勢必得往後延推，「這樣子最起碼要再兩週嘛！傷口大概一週到十天痊癒，總之要先等他癒合。」

林岳平強調，現階段必須先等林靖凱的頭部外傷痊癒，並且確認腦部狀況的穩定性，才會讓他重新開始調整；預計最少要有10天以上的復原期，屆時會再視他的身體狀況來安排後續進度。

關鍵字： 統一獅、樂天桃猿、林靖凱

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