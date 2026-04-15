上任7個月省3億預算　李洋不否定協會努力、盼給時間輔導環境

▲運動部長李洋。（圖／記者陳家祥攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

運動部部長李洋自去年9月上任迄今屆滿7個月，日前他前往立法院教育及文化委員會備詢時，指出透過建置制度化流程與嚴格審核，目前已成功減少支出約3億元的預算，而今在出席三亞亞洲沙灘運動會授旗典禮時，李洋也針對此事進行補充，表示協會過去在經費使用的確沒有那麼完善，所以現在希望藉由運動部整併，讓經費能被更妥善運用。

李洋自接掌運動部以來，體壇風波仍不間斷，其施政透明度與預算運用成為國會關注焦點。李洋在備詢時坦言，過去7個月他致力於推動制度化改革，卻在過程中發現不少補助費用存在「浮編」狀況。

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「過去這7個月，我希望能建置比較制度化的事情，」李洋解釋，「我們確實發現有些許浮編的狀況，經過調整後，這7個月讓預算少支出了大約3億左右。」他強調，身為部長的責任之一，就是確保公帑能得到妥善運用，而不是任由不合理的預算編列流失。

針對體育協會長期以來的經費爭議，李洋今日在出席活動時再度做出補充。他直言，確實部分協會過去在經費使用上「不是這麼完善」，但他也不希望民眾因此否定所有人的努力，「確實也有不錯的協會，我希望大家給我們一點時間，我們也希望在輔導這些協會的過程中，可以幫助這個環境變得更好。」

李洋指出，在樽節經費這一點上，運動部與相關單位做了很多努力。他認為，許多過去被認為「不是這麼需要」的開支，在經過運動部組織整併後，資源得以被重新盤點與整合，讓經費能更精確地運用在運動員與基層環境上。