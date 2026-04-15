談世界盃資格賽與中之戰地點　李洋霸氣喊話叫中國不要害怕

▲中華男籃。（圖／記者杜奕君攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽第3階段將於7月登場，近日兩岸籃壇盛傳，原定於第三地舉行的「中台大戰」可能改回中國瀋陽進行，引發外界高度關注。對此，運動部部長李洋今（15）日受訪時表示，已請籃協發函給FIBA積極爭取權益，他以運動員的身分向對岸喊話，希望中國「不要害怕」，雙方應在對等條件下拚戰，讓競技回歸競技。

這次世界盃資格賽，台灣與日本、韓國及中國同組。依據前一階段慣例，國際籃總（FIBA）曾以地緣政治背景為由，將2月26日台灣主場對陣中國一役移至菲律賓馬尼拉舉行。按此邏輯，7月6日由中國主場對陣台灣的賽事，理應同樣於第三地進行。然而，近期卻出中國籃協已向FIBA申請將比賽移回瀋陽打。

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對此，中華民國籃球協會今日發出聲明澄清，表示此傳聞並非事實，目前雖尚未收到書面定案地點，但7月6日的比賽仍持續以「第三地舉行」之方向規劃，籃協也強調將與FIBA保持密切溝通，「預防任何可能損及我方利益或有任何不公平之處，將據理力爭。」

而運動部部長李洋今日出席三亞亞洲沙灘運動會授旗典禮時，針對場地爭議表示，部會與籃協已在第一時間掌握相關訊息，並已請籃協發函給FIBA積極爭取權益。

「我覺我們這一點絕對是要爭取的。」李洋也霸氣分享身為前運動員的看法，「就我個人身為運動員來講，我希望中國不要害怕我們，我們在一個對等的條件上，在競技場上好好地拚戰一場，把競技留給競技。」

▲運動部部長李洋。（圖／記者蔡厚瑄攝）