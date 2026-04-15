千萬獎金捐社福沒給體育基層！運動部部長李洋解釋背後原因

▲運動部李洋部長出席「2026年第6屆三亞亞洲沙灘運動會」代表團授旗典禮。（圖／運動部提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

運動部部長李洋日前宣布將獲頒的1000萬元奧運金牌加碼獎金全數捐給社福團體，此舉雖獲得廣大國人讚揚，卻也引發部分人士對於「獎金流向」的深度討論，面對質疑這筆錢為何不直接回饋「基層體育」，李洋15日在出席三亞亞洲沙灘運動會授旗典禮時正式回應，強調身為部長更在意的是「制度與環境」的根本改善，而個人捐款則是希望能帶動社會對弱勢團體的關注。

中華奧會榮譽主席、現任國訓中心董事長林鴻道，為履行其任內推動的「金牌加碼千萬」承諾，近期回溯補頒東京、巴黎兩屆奧運奪牌選手獎金，總金額高達5900萬元。其中，「麟洋配」李洋／王齊麟因在兩屆奧運奪金金，每屆可合得1000萬元，兩屆累計2000萬元，李洋個人獲頒1000萬元。

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李洋日前因公務未出席領獎，但在臉書表示，其運動生涯深受國家與企業栽培，如今身為運動部長，更在意的是整體制度的健全，因此，他建議林鴻道董事長直接將這筆原本要頒發給他的獎金轉贈給公益團體，並列出多個長期關注的社福單位，引發熱烈迴響。

然而，有媒體提出不同看法，發表評論指出林鴻道成立宏道基金會初衷即是為了體育發展，除了獎勵頂尖選手，更多是為了下鄉挹注資源給欠缺經費的學校與基層選手，認為李洋捐款的善舉雖值得肯定，但作為「運動部長」，若能將這筆體育界加碼的經費，導向更多缺乏資源的基層運動員，或許對國家體育未來的發展更具實質助益。

面對質疑，李洋今日在受訪時展現高度風度，他首先再次感謝林鴻道董事長12年來對運動界的出錢出力，並感性表示，自己的成就是靠家人、老師、教練與同儕共同成就的，「今天站在這邊擔任部長，不論是過去的努力還是未來，我都希望在制度上讓環境變得更好。」

針對獎金流向，李洋也指出：「在基層體育這一塊，我希望是由中央部會，也就是運動部、教育部以及縣市政府一起合作，讓環境變好。」他解釋，之所以選擇捐贈社福團體，是因為這些單位是他長期關注的，希望能利用自己的社會影響力讓這些弱勢團體被更多人看見。