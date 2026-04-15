羽壇震撼彈！不堪腰傷反覆　丹麥「龍王」安賽龍宣布結束選手生涯

▲丹麥名將安賽龍。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

繼台灣羽球一姐戴資穎、西班牙名將瑪琳（Carolina Marín）先後宣布退役後，世界羽壇今再度迎來震撼消息，生涯拿下過2面奧運男單金牌、2面世界錦標賽金牌的丹麥傳奇球星安賽龍（Viktor Axelsen），在與反覆發作的腰傷奮鬥超過1年後，最終決定宣布引退。

今年32歲的安賽龍是近代羽壇最成功的男單選手之一，他自里約奧運摘下男單銅牌後，便展現其強大的宰制力，先後於東京奧運、巴黎奧運完成男單衛冕壯舉；此外，他曾在2017年、2022年兩度封王世錦賽，並在2021至2023年間達成BWF年終賽3連霸，完成了職業生涯的大滿貫成就。

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安賽龍以高大身材配合細膩技術與強悍防守著稱，曾穩居世界第一寶座多年，然而，自去年全英公開賽後，腰部與背部的傷勢便成了他揮之不去的陰影，在長達一年的復健期中，他雖積極尋求各種治療方案，可惜終究難敵身體發出的「最後信號」。

安賽龍今日在社群平台上以英文與簡體中文發文，向全球球迷告別，他深情寫道：「對我來說，今天是一個異常艱難的日子。由於腰傷反覆，我已無法再繼續維持高水準的競技和訓練，專家建議我必須在長期健康及職業競技之間做出取捨。接受這個現實對我來說無比艱難，但我的身體已經無法支撐我繼續征戰。」

回顧數十載的球員生涯，安賽龍感性表示，自第一次拿起球拍起，夢想就是成為世界第一，為此他每一天都傾盡所有，「羽毛球從來都不只是一份職業，它就是我的生命。為了這項運動，我已竭盡所能，無愧於心。」

他也特別致謝陪伴他征戰多年的醫療團隊與家人。他稱父親是並肩抵達夢想高度的戰友，母親則是避風港，並致謝前伴侶與兩個女兒，表示將帶著愛與回憶開啟人生的新篇章。

在聲明末段，安賽龍向所有曾與他巔峰對決的對手致上最高敬意，稱這份競爭是他職業生涯最大的榮幸，雖然正式告別了職業賽場，但他承諾絕不會離開這項他深愛一輩子的運動，未來將換一種方式，在球場旁繼續守望。