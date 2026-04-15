少棒球棒新制上路！彈性係數下修接近木棒　全面接軌國際規範

▲少棒球棒新制上路，彈性係數下修至1.0接近木棒，全面接軌國際規範、提升比賽安全性。（圖／台灣世界少棒聯盟）

記者王真魚／綜合報導

世界棒壘球總會(WBSC)在2025年第8屆世界盃U12少棒錦標賽時，為考量球員比賽的安全性，將原本比賽使用球棒將由過去的BPF(Bat Performance Factor；球棒性能係數，簡稱彈性係數)1.15下修為1.0，使其彈性係數接近木棒材質，另外也認可USA baseball(USA Bat)認證之球棒也可在比賽中使用。

棒協今發布新聞公告表示，本會從今年5月23日至31日間舉行的115年華南金控盃全國少棒錦標賽，就已將國內選拔賽事之球棒認證比照WBSC世界標準，「球棒規定除配合世界規範外，也為避免球隊混淆，造成國際賽事拿錯球棒情形發生，且所有國內、外賽事統一規格，相對也能減少球隊為了特定盃賽購買不同款式球棒的負擔，也讓球員都能更熟悉比賽球棒的使用。」

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至於即將於今年8月9日至15日於中國杭州瓜瀝棒球場開打的2026年第12屆亞洲盃少棒，相關球棒規定，也將等亞洲棒球總會正式通知比賽球棒型號規範後，準備符合亞洲盃規定的球棒供培訓隊集訓。