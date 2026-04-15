洋基近7戰吞6敗　韋瑟斯首局5球挨3轟嘆：真希望能重來

▲Ryan Weathers。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洋基15日在主場以1比7不敵天使，先發左投韋瑟斯（Ryan Weathers）首局就在短短5球內連挨3發全壘打，開賽就陷入苦戰；洋基打線全場受制於天使先發戴特默斯（Reid Detmers），未能延續前一戰11比10再見勝的氣勢，也讓韋瑟斯再度苦吞「沒有火力支援」的無奈一夜。

賽前洋基總教練布恩（Aaron Boone）曾形容韋瑟斯在投手丘上的狀態，像是「闖進瓷器店的公牛」，意指他全力出手的投球型態雖然充滿壓制力，但有時也容易因為失投付出代價。

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這樣的情況在首局很快就上演，楚奧特（Mike Trout）、阿戴爾（Jo Adell）與索勒（Jorge Soler）接連開轟，3支全壘打全部都出現在首局、而且只用了5球，讓洋基一開賽就陷入0比3落後。

談到首局失分關鍵，韋瑟斯賽後坦言：「很明顯，把一顆失投到紅中的速球投給這項運動史上最好的打者之一，絕對不是好主意；我真的很希望那一球可以重來一次。」

▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）



洋基此役打線也未能在韋瑟斯身後提供足夠支援，布恩賽後直言，球隊在他登板期間「沒有形成太多攻勢」；根據數據，韋瑟斯也是本季大聯盟目前唯一一位至少有兩場先發、卻在自己仍是勝敗投責任投手時，還沒有拿到任何分數支援的投手。

前一戰才上演瘋狂逆轉秀的洋基，此役完全被戴特默斯壓制，後者主投7局以上、內容相當精采；洋基近7戰吞下6敗，和開季前10場拿下8勝的氣勢形成強烈反差。

一壘手葛施密特（Paul Goldschmidt）賽後表示：「我想這就是你會看到這項運動有多麼起伏不定，當一切順利時，你不能以為自己已經完全搞懂了；當我們陷入掙扎時，也不能因此否定自己，你永遠不知道明天會帶來什麼。」

值得一提的是，韋瑟斯在此戰之前，面對本季前68名打者都還沒被敲出全壘打，但這個紀錄在首局1出局後徹底改寫；楚奧特、阿戴爾與索勒3人都是鎖定速球開轟，而且每一球都咬得相當扎實。

韋瑟斯說：「對一支很會打低角度球的強隊來說，連續3顆失投不是好的開始，我真希望自己能回到首局重新來過，但我只能接受，然後繼續往前走。」

▲Aaron Judge、Paul Goldschmidt。（圖／達志影像／美聯社）



除了首局3轟外，前洋基內野新秀佩拉薩（Oswald Peraza）4局上又將韋瑟斯的變速球轟出牆外，單場3打數3安打外帶1次保送，成為重傷老東家的關鍵人物；佩拉薩去年7月31日被洋基交易至天使，換回現年19歲外野手德佩納（Wilberson De Pena）。

布恩談到佩拉薩時說：「他真的把我們打得很慘，他敲出3顆非常扎實的球，最後一個打席還磨出12球保送；今晚他就是傷害我們的核心人物。」

韋瑟斯此戰也成為本季首位單場失掉超過3分自責分的洋基先發投手，不過他同時也送出10次三振，卻寫下尷尬隊史紀錄，成為洋基隊史第一位單場至少投出10次三振，卻同時挨4發以上全壘打的投手。

上一次大聯盟出現這樣的投手，已是2024年7月20日紅雀葛雷（Sonny Gray）對勇士一戰。

儘管結果不理想，布恩仍肯定韋瑟斯的壓制力，他說：「你可以看到很多好的地方，像是製造揮空的能力；你都看得到，那些讓人感到興奮的元素都在，但今晚速球在控球與指令性上確實有點辛苦。」

對於調整方向，韋瑟斯也說得直接：「我知道我的速球投在高的位置效果比較好，絕對不是低的位置，今晚確實還是有一些好的地方，但我想投好球，我也想讓這支球隊贏球；今晚我沒有把球隊放在一個好的位置上。」