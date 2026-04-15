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傳世界盃資格賽中華隊、中國改在瀋陽打？籃球協會嚴正聲明非事實

▲中華男籃、中國男籃。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲中華男籃與中國男籃7月6日將再度交手。（圖／翻攝自FIBA官網）

記者蔡厚瑄／台北報導

2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段將在7月份登場，中華男籃預計將於7月3日作客韓國、7月6日則會在客場再度對決中國，上一次交手，台灣和中國是移至第3地開打，然而近期卻傳出，中國積極向國際籃總（FIBA）爭取，要將此戰改回中國主場瀋陽進行，對此中華民國籃球協會15日發出嚴正聲明，表示並非事實。

中華籃球協會聲明全文如下：

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關於媒體報導2027年世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第3階段7月6日對戰中國之比賽，盛傳FIBA將此戰改至中國瀋陽舉行，中華民國籃球協會特此嚴正聲明此非事實。

第2階段FIBA以地緣政治背景為由，將雙方之主場移至第三地，中華隊之主場移至菲律賓馬尼拉，而當時FIBA即已表示7月6日原中國之主場亦將移至第三地。中華民國籃球協會與FIBA維持密切溝通，雖截止目前為止尚未以書面定案比賽地點，但7月6日之比賽皆仍以於第三地舉行之方向規劃，媒體所謂可能移至中國舉辦之報導應屬誤傳。目前，FIBA官網雖仍顯示比賽地點為中國，僅因第三地國家（韓國）尚未提出具體比賽城市及場館，近期提出後，FIBA將正式書面通知，官網並隨即更新。

中華民國籃球協會將繼續與FIBA保持密切溝通，預防任何可能損及我方利益或有任何不公平之處，並且將據理力爭，積極爭取各項權益。

關鍵字： 世界盃籃球中華男籃FIBA亞洲資格賽比賽地點

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