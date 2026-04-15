維西亞代班關門關鍵3K　羅伯斯證實：迪亞茲明天有望出賽

▲維西亞（Alex Vesia）代班守護神。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇在對戰紐約大都會一役以2比1險勝，關鍵第9局並未派出守護神迪亞茲（Edwin Díaz），而是由維西亞（Alex Vesia）代班登板，最終以「KKK」完美關門，成功守住勝果，幫助球隊收下連勝。

比賽第8局，道奇靠著塔克（Kyle Tucker）的適時安打超前比分，第9局則交由維西亞把關，他連續送出3次三振、展現壓制力，順利完成任務。

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賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此表示肯定，「這是一場非常關鍵的勝利，我們當然也相信球隊中還有其他投手能夠完成關門任務。」

至於未登板的迪亞茲，近期狀況受到關注，他在日前對戰遊騎兵時表現不穩，單局失3分且球速下滑，隨後連續幾場未被安排登板，對此羅伯斯說明，球隊是基於審慎評估與身體管理考量，暫時讓他調整狀態。

▲迪亞茲（Edwin Diaz）近期多戰未登板。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯表示，「關於迪亞茲，我和訓練員及投手教練都有討論，因為他有幾天沒有出賽，所以我們希望他在比賽前先到牛棚投球確認狀態，因此今天沒有安排他在第9局登板。」

不過他也透露正面訊號，「如果經過這次牛棚練投後沒有問題，我認為明天他就可以上場使用。」也就是說，只要身體沒有異狀，台灣時間16日對戰大都會的比賽中，迪亞茲有望回歸登板。

此外，針對球速下降等疑慮，羅伯斯坦言，「老實說，我一開始就覺得這不是什麼大問題，不過我們還是採取謹慎應對的方式。」他近期多次強調，球隊是基於預防傷勢的角度讓迪亞茲暫時休息。

羅伯斯也補充，「他本人其實表示想要在牛棚投球，我們也尊重他的想法，不過程序與規範還是必須遵守，所以先讓他在牛棚測試，從練投來看，他的球速也逐漸回升到90英里中段，這是一個正面的訊號。」