阿德巴約被「鬼手」拉腳重摔傷退　熱火主帥怒轟博爾行為愚蠢又危險

▲邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）次節倒地傷退。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

邁阿密熱火隊今在東區9、10名附加賽中，於延長賽以126比127、1分之差惜敗夏洛特黃蜂，賽季宣告終結，連續6年打進季後賽的紀錄在今日畫下句點，然而令熱火全隊上下最震怒的並非比分，而是次節導致明星中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）因被博爾（LaMelo Ball）拉倒重傷退場爭議。對此熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）賽後怒轟博爾行為，直言他應該直接被驅逐出場。

整起事件發生在第二節開節不久，博爾在一次切入上籃遭到封阻倒地後，隨即伸手抓住了阿德巴約的腳，導致後者重心不穩，尾椎直接著地重摔，阿德巴約在地上痛苦掙扎約1分鐘後，才一瘸一拐地自行走向更衣室，隨後被診斷為下背部受傷，未再回歸。

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「我不覺得這很可愛，也不覺得這好笑，」史波斯特拉在結束賽季的敗戰後語氣極為嚴厲，「我認為這是一個愚蠢且危險的動作。顯然我們最好的球員因此退場了，他本該為此受到懲罰。絆人、耍小動作，這不該在比賽中出現，他本該被驅逐出場。」

阿德巴約的傷退對熱火戰力造成毀滅性打擊，即便他在該場僅出賽11分鐘，但其禁區威懾力無可取代。隊友赫洛（Tyler Herro）賽後心有餘悸地表示：「那場面太令人揪心。我和阿德巴約合作那麼久，鮮少看到他這樣一瘸一拐地下場。他向來是能堅持就堅持的人，這說明他真的很不舒服，他甚至走不回休息室，我們都很清楚那個動作相當不妥。」

主裁判扎巴（Zach Zarba）賽後解釋，該動作在即時比賽中並未鳴哨，因為比賽隨即轉為快攻，直到進入暫停後，根據規則回放審視的時機已經關閉。

史波斯特拉對此解釋顯然無法接受，他怒噴裁判在場上的功能：「裁判就在那裡，那是他的職責，必須有人看見那個動作！我不希望這成為輸球的藉口，但這讓我們最好的球員無法回來，博爾應該要受到懲罰。」

以1分之差的敗給黃蜂，熱火被迫提前進入休賽季，史波斯特拉強調，這並非在找藉口，黃蜂確實投進了關鍵球，但阿德巴約因對手不必要的小動作而受傷，才是全隊最難以釋懷的事。