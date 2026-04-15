衛斯布魯克暖心送餅　「台灣經典零食」搶鏡引熱議

▲衛斯布魯克（Russell Westbrook）走訪球隊辦公室「有亮點」。（圖／截自沙加緬度國王官方X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

沙加緬度國王台灣時間14日在社群平台釋出一段趣味影片，安排球星衛斯布魯克（Russell Westbrook）走訪球隊辦公室，親自發送餅乾慰勞工作人員，不過影片曝光後，卻意外引發台灣球迷熱議，焦點並非球星本人，而是畫面中出現的一樣「熟悉身影」。

影片中，衛斯布魯克一邊與員工互動，甚至替壽星唱生日快樂歌，氣氛輕鬆熱絡，然而就在過程中，有眼尖球迷發現，一旁辦公桌上竟擺放著台灣經典零食義美蛋捲，紅色鐵盒在畫面中相當醒目。

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這一幕隨即在社群上引發討論，不少台灣網友驚呼「竟然在NBA球隊辦公室看到義美」、「台灣之光直接進軍國王內部」，意外成為另類話題焦點。

值得一提的是，國王本季戰績不佳，最終以22勝60敗作收，與猶他爵士並列西區墊底，無緣晉級季後賽，賽季畫下句點，球團透過這類輕鬆互動影片，向幕後團隊表達感謝，也讓外界看見球員不同於場上競爭的一面。