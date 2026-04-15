山本由伸「換MVP手套」尋求順手　首局挨轟懊悔：不甘心

▲山本由伸換回「MVP藍手套」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇日籍投手山本由伸台灣時間15日先發對決紐約大都會，首局雖遭林多（Francisco Lindor）轟出首打席全壘打，但他迅速回穩，最終繳出7.2局僅失1分的優質先發，幫助球隊以2比1拿下勝利。另外，此役他換回熟悉的「藍手套」，並在賽後解釋動機。

賽後山本坦言，開局的失投讓他感到相當懊悔，「被首棒打者擊出全壘打真的很不甘心。」不過他也強調，自己快速切換心態，專注於後續投球，成功將傷害降到最低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此役山本除開局失分外，幾乎完全壓制對手打線，自第2局起一路連續解決打者，直到第7局才被敲出長打，中間締造連續20人次出局的壓制表現，展現王牌級穩定度。

值得一提的是，山本本場比賽也在細節上做出調整，改用過去熟悉的藍色手套登板，他賽後表示，「手套對投球來說非常重要，我覺得那個手套真的比較順手，所以想再試一次。」

本季山本大多使用紅黑配色的手套，在2026年世界棒球經典賽（WBC）期間也是如此，但此役則改回過去使用、以藍色為主的手套。另外，這也是他在獲得世界大賽MVP時所使用的手套。

▲▼山本由伸近期大多使用紅黑手套。（圖／達志影像／美聯社）

然而他坦言，「最近這段時間其實整體狀況都很順，但還是覺得『差一點』，所以決定先把手套換回來試試看。」