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山本由伸連續解決20名打者　捕手史密斯：指叉球尤其出色

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間15日在主場以2比1擊敗紐約大都會，此役先發投手山本由伸繳出7.2局僅失1分的優質內容，在比賽中甚至出現連續解決對手20名打者的好發揮，可惜最終未能拿下本季第3勝，但仍為球隊奠定勝利基礎，賽後主戰捕手史密斯（Will Smith）對其表現給予高度評價，直言是「一如既往的精彩投球」。

山本開局雖遭林多（Francisco Lindor）轟出首打席全壘打，但隨後迅速調整節奏，運用直球搭配指叉球、曲球與滑球等多樣球種，有效擾亂打者節奏。自首局失分後，他一路連續解決20名打者，直到第7局2出局後才被敲出長打，展現壓倒性內容。

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第8局續投時，山本在2出局後遭遇連續安打形成危機，最終退場交由牛棚接手，儘管帶著嚴肅表情走下投手丘，全場球迷仍以起立鼓掌向其致意，肯定這場高品質先發。

賽後接受訪問時，史密斯表示，「內容非常好，他混合使用了指叉球、卡特球、滑球等各種球種，是一如既往的精彩投球。」他也特別點出關鍵球種，「指叉球尤其出色，製造了很多揮空。」

在捕手與投手的默契配合下，道奇成功壓制對手打線，維持近期良好狀態，球隊目前在前17場比賽拿下13勝4敗，戰績亮眼。

談到球隊目標，史密斯語氣堅定，「我們想要累積更多勝利，我們每天來到球場，都是為了贏球做準備，最終目標當然是世界大賽冠軍，但每天的累積最為重要，所以現在我們只專注於贏下明天的比賽。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸史密斯

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