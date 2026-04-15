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山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

▲山本由伸、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇15日在主場迎戰紐約大都會，日籍王牌山本由伸先發繳出本季代表作，主投7.2局、用104球，被敲4安，送出7次三振、1次保送，僅失1分責失分，可惜退場時仍無緣勝投；所幸道奇打線在8局下突破僵局，靠塔克（Kyle Tucker）適時安打超前，終場以2比1逆轉擊敗大都會。

山本由伸此役一開賽就遭震撼教育，首局面對首名打者林多（Francisco Lindor）被轟出右外野陽春砲，讓道奇先陷入0比1落後。這也是他本季首度在首局失分。

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不過道奇很快在1局下還以顏色；塔克先選到保送，史密斯（Will Smith）再敲出二壘安打，形成1出局二、三壘，接著佛里曼（Freddie Freeman）擊出一壘方向滾地球，幫助道奇追平比數。

從第2局起，山本由伸逐漸找回節奏，他在2局上接連三振貝提（Brett Baty）與維恩托斯（Mark Vientos），展現壓制力；3局上又用指叉球三振塞米恩（Marcus Semien），接著面對首局開轟的林多，則在滿球數後以卡特球讓對方揮空，順利化解危機。

隨後山本由伸越投越穩，4局上讓羅伯特（Luis Robert Jr.）為首的後續打線全數擊成內野滾地球出局，5、6兩局也都成功壓制對手，持續維持1比1僵局，與大都會先發麥克林（Nolan McLean）形成精采投手戰。

▲山本由伸、大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

7局上，山本由伸在2出局後遭畢謝特（Bo Bichette）敲出左外野二壘安打，接著又保送阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez），形成一、二壘危機，但他隨後三振貝提（Brett Baty），再次力保不失。

8局上山本由伸續投卻在2出局後被接連敲安，形成一、三壘危機，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）此時果斷換投，由崔南（Blake Treinen）接手，並成功三振羅伯特，替山本守住失分。

前7局僅拿1分的道奇打線，終於在8局下再度發動攻勢；羅哈斯（Miguel Rojas）先選到保送，大谷翔平則獲得故意四壞，形成1出局一、二壘局面，接著塔克敲出左外野適時安打，送回超前分，幫助道奇取得2比1領先。

9局上道奇推出維西亞（Alex Vesia）關門，成功守住勝果，讓山本由伸的優質先發不致白費。

大谷翔平全場3打數0安打獲得1次敬遠，賽後打擊率為0.254，這是大谷跨季連續48場上壘，持續刷新日本選手最多紀錄。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球大谷翔平山本由伸

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