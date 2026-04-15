吉田正尚雙安成少數亮點　紅襪遭巴克斯頓雙響砲轟垮被雙城完封

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪15日在明尼蘇達客場迎戰雙城，進行系列賽第2戰，儘管日籍好手吉田正尚繳出雙安表現，但波士頓打線始終無法串聯攻勢，加上先發投手葛雷面對老東家壓制力不足，終場紅襪以0比6不敵雙城吞下連敗；雙城則收下4連勝，持續穩居美中龍頭。

此役紅襪由葛雷掛帥先發，不過首局就遭到狙擊；雙城開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton）率先敲安上壘，隨後基夏爾（Luke Keaschall）補上適時安打，助隊先馳得點。

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葛雷第2局雖在得點圈有跑者的情況下守住失分，但第3局再被巴克斯頓轟出陽春砲，雙城將領先擴大為2比0。

紅襪危機出現在第4局；葛雷先是被李伊（Brooks Lee）轟出陽春全壘打，接著又在無人出局、一二壘有跑者時，被拉納克（Trevor Larnach）擊出適時安打，讓雙城將比分拉開至5比0，也提前奠定勝基。

紅襪打線則遭雙城投手群全面壓制；面對雙城先發阿貝爾（Mick Abel），全隊進攻節奏受阻，合計吞下10次三振，難以形成有效反擊。

即便後續面對羅傑斯（Taylor Rogers）與桑茲（Cole Sands）仍有跑者上壘，始終缺少關鍵一擊，最終遭到完封。

第5局紅襪派出在2024年規則五選秀自老虎網羅的右投安德森（Jack Anderson）完成大聯盟初登板；他一登板就連續飆出3次三振，展現強勢內容，不過仍無法封鎖狀態火燙的巴克斯頓，後者鎖定一顆偏低滑球，掃出個人此役第2發全壘打，也將比數進一步改寫為6比0。

巴克斯頓此戰火力全開，單場4安、雙響砲，成為雙城贏球頭號功臣；紅襪方面，吉田正尚擔任先發第3棒、指定打擊，首打席敲出安打，第2打席滾地球出局，第3打席再敲安打，完成單場雙安，第4打席則擊出左外野飛球出局，最終4打數2安打，難挽球隊敗局。