運動雲

>

吉田正尚雙安成少數亮點　紅襪遭巴克斯頓雙響砲轟垮被雙城完封

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

▲吉田正尚。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪15日在明尼蘇達客場迎戰雙城，進行系列賽第2戰，儘管日籍好手吉田正尚繳出雙安表現，但波士頓打線始終無法串聯攻勢，加上先發投手葛雷面對老東家壓制力不足，終場紅襪以0比6不敵雙城吞下連敗；雙城則收下4連勝，持續穩居美中龍頭。

此役紅襪由葛雷掛帥先發，不過首局就遭到狙擊；雙城開路先鋒巴克斯頓（Byron Buxton）率先敲安上壘，隨後基夏爾（Luke Keaschall）補上適時安打，助隊先馳得點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葛雷第2局雖在得點圈有跑者的情況下守住失分，但第3局再被巴克斯頓轟出陽春砲，雙城將領先擴大為2比0。

紅襪危機出現在第4局；葛雷先是被李伊（Brooks Lee）轟出陽春全壘打，接著又在無人出局、一二壘有跑者時，被拉納克（Trevor Larnach）擊出適時安打，讓雙城將比分拉開至5比0，也提前奠定勝基。

紅襪打線則遭雙城投手群全面壓制；面對雙城先發阿貝爾（Mick Abel），全隊進攻節奏受阻，合計吞下10次三振，難以形成有效反擊。

即便後續面對羅傑斯（Taylor Rogers）與桑茲（Cole Sands）仍有跑者上壘，始終缺少關鍵一擊，最終遭到完封。

第5局紅襪派出在2024年規則五選秀自老虎網羅的右投安德森（Jack Anderson）完成大聯盟初登板；他一登板就連續飆出3次三振，展現強勢內容，不過仍無法封鎖狀態火燙的巴克斯頓，後者鎖定一顆偏低滑球，掃出個人此役第2發全壘打，也將比數進一步改寫為6比0。

巴克斯頓此戰火力全開，單場4安、雙響砲，成為雙城贏球頭號功臣；紅襪方面，吉田正尚擔任先發第3棒、指定打擊，首打席敲出安打，第2打席滾地球出局，第3打席再敲安打，完成單場雙安，第4打席則擊出左外野飛球出局，最終4打數2安打，難挽球隊敗局。

關鍵字： 吉田正尚、波士頓紅襪、棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

按照輝哥策略走！孔念恩首支再見安　讚王勝偉薑是老的辣

按照輝哥策略走！孔念恩首支再見安　讚王勝偉薑是老的辣

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

王柏融3分砲百轟M1！魔鷹連10場打點平紀錄　台鋼8比4勝兄弟

王柏融3分砲百轟M1！魔鷹連10場打點平紀錄　台鋼8比4勝兄弟

軟銀握徐若熙「使用說明書」延後先發！葉君璋點頭：這樣安排很好

軟銀握徐若熙「使用說明書」延後先發！葉君璋點頭：這樣安排很好

宋祖兒片場突被男粉求婚！　對方高喊「嫁給我」她嚇壞

熱門新聞

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

山本由伸7.2局好投問天、大谷翔平連48場上壘　道奇賞大都會7連敗

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

2洛杉磯道奇賞大都會7連敗

3鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊

4鄧愷威奪生涯首次中繼成功

5「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

最新新聞

1山本換手套求順手　首局挨轟不甘心

2山本連續解決20打者　捕手點關鍵球

3阿維迪亞轟41分　拓荒者搶下第7種子

4洛杉磯道奇賞大都會7連敗

5紅襪遭巴克斯頓雙響砲轟垮被雙城完封

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

桃猿本土投手群擊敗勝騎士！　曾豪駒：這是寶貴經驗

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【香燈腳搭車集體失格】女乘客氣炸：媽祖不會保佑你們

【女神調皮了】媽祖也會抄小路！　鑾轎「鑽花圃」進公司

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

艾成過世後王瞳單身多年　艾爸勸她「快去找人照顧妳」

【看了眼眶紅...】母親抱病兒長跪祈福　媽祖停轎5分鐘溫柔傾聽
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366