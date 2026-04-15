村上宗隆終於醒了！　睽違9戰炸裂、本季第5轟並列美聯第2

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪日籍強打村上宗隆15日主場迎戰光芒，擔任先發第3棒、一壘手；儘管球隊最終以5比8吞敗，但村上在9局下第5打席轟出睽違9場比賽的兩分砲，不僅終結連24打席無安打低潮，也替自己打出回溫訊號。

村上宗隆近期手感明顯降溫，賽前已連續24打席沒有安打，前4次上場雖選到2次四壞保送，仍未能敲出安打。

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不過9局下、白襪落後5分時，兩出局一壘有人，村上把握機會鎖定對手時速151公里速球，強勢拉向右外野，形成一發2分全壘打。

這支全壘打擊球初速達110.8英里，飛行距離398英尺，仰角31度，直接飛向右外野標竿附近，也讓主場球迷瞬間沸騰。

Munetaka Murakami hits his 5th homer of the season! pic.twitter.com/ZWMg84EqDT — MLB (@MLB) April 15, 2026

這是村上宗隆自4月5日對藍鳥敲出第4轟後，再度將球送出牆外；雖然白襪最終仍無力反撲，以5比8不敵光芒，但村上在最後一個打席成功找回長打火力，對低迷中的個人狀態而言，無疑是一大正面訊號。

村上宗隆本季開季就展現驚人長程火力，在對釀酒人的開幕系列賽連3戰開轟，雖未能追平大聯盟生涯前4戰全壘打紀錄，但已超越城島健司過去保持的日本球員大聯盟生涯前2戰開轟紀錄，締造日本球員新頁。

此戰結束後，村上宗隆本季打擊率為1成67，累計5支全壘打、9分打點，全壘打數並列美聯第2；賈吉（Aaron Judge）、阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、韓德森（Gunnar Henderson），的6轟並列美聯全壘打榜首。