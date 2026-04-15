鄧愷威後援1.1局飆2K奪生涯首次中繼成功　太空人止8連敗

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人臺灣強投鄧愷威今天在7局上接手登板，繳出1.1局失1分、送出2次三振的內容，最終幫助球隊以7比6擊退洛磯，不僅收下大聯盟生涯首次中繼成功，也助隊終結近期8連敗。

此役洛磯開局就有攻勢，先靠古德曼（Hunter Goodman）開轟取得分數，接著麥卡錫（Jake McCarthy）2局再敲出關鍵三壘安打，帶動球隊比賽前段就攻下3分。

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太空人則在2局下由沃克（Christian Walker）轟出陽春砲先追回1分，到了3局下把握攻勢，一口氣串聯4支安打，加上對方單局出現2次守備失誤，灌進6分，一舉逆轉戰局，取得7比3領先。

洛磯並未放棄反撲，4局與5局分別靠貝克（Jordan Beck）與古德曼的陽春全壘打持續追分；前6局打完，太空人仍以7比5維持領先。

比賽進入7局上後，鄧愷威登板接替投球，展現壓制力；他先以橫掃球三振古德曼，再用變速球解決卡斯楚（Willi Castro），隨後讓魯姆菲爾德（T.J. Rumfield）擊出滾地球出局，漂亮完成3上3下。

8局上鄧愷威續投，先對托瓦（Ezequiel Tovar）投出保送，接著讓貝克擊出右外野飛球出局；不過之後再出現一次保送，形成1出局、一二壘有人局面後退場。

接手的左投金恩（Bryan King）雖被約翰斯頓（Troy Johnston）敲安失掉1分，但隨後連抓2個出局數，沒有讓失分繼續擴大。

9局上太空人牛棚再遇考驗，一度面臨2出局、一三壘有人的失分危機，所幸桑托斯（Enyel De Los Santos）用三振結束比賽，替球隊守住1分勝果。

總計鄧愷威此戰後援1.1局，共用30球，未被敲出安打，失1分，另有2次三振、2次保送，賽後防禦率降為2.79，並正式收下大聯盟生涯首度中繼成功。