威瑟斯10K但挨4轟！洋基全場5安遭天使痛擊　近7戰吞6敗

▲威瑟斯（Ryan Weathers）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基前一戰才火力全開攻下11分，不過今（15日）面對洛杉磯天使卻全面熄火，全場僅敲出5支安打，最終以1比7吞敗；先發左投威瑟斯（Ryan Weathers）雖飆出10次三振，仍因單場挨了4發全壘打苦吞敗仗。

威瑟斯開賽就遭遇亂流，首局接連被楚奧特（Mike Trout）、阿德爾（Jo Adell）與索勒（Jorge Soler）擊出背靠背靠背全壘打，天使瞬間取得3比0領先，也讓洋基早早陷入落後局面。

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Mike Trout, Jo Adell and Jorge Soler came out swinging in the Bronx pic.twitter.com/04LWxrWKzz — MLB (@MLB) April 14, 2026

不過威瑟斯在第2局迅速回穩，尤其面對楚奧特纏鬥12球後，成功以三振化解危機，結束該局；第3局他再投出三上三下，單局再添2次三振，一度找回主導節奏。

只是第4局威瑟斯再度失守，遭前洋基頂級新秀佩拉薩（Oswald Peraza）轟出陽春砲，比分被擴大為4比0。

第5局他雖再投出三上三下，且再度三振楚奧特，但第6局續投後先保送索勒，隨即退場；威瑟斯此戰主投5局，被敲5安失5分，送出10次三振、2次保送，用球數94球，其中61球為好球。

洋基打線方面，面對天使先發左投戴特默斯（Reid Detmers）幾乎毫無辦法，戴特默斯7局僅被敲出4支安打，送出9次三振且沒有任何保送，只失1分，封鎖洋基攻勢。

牛棚登板後，布萊克本（Paul Blackburn）又被孟卡達（Yoán Moncada）敲出2分打點安打，讓天使將領先擴大為6比0。

德洛斯桑托斯（Yerry De los Santos）雖順利投完第7局，但第8局一上來又遭孟卡達轟出陽春砲，天使把比數拉開到7比0。

洋基直到第8局才稍稍有所斬獲，葛里查克（Randal Grichuk）揮出加盟洋基後首安，是一支二壘安打；值得一提的是，他在這支安打出現前，已苦吞15打數無安打低潮，隨後他靠著萊斯（Ben Rice）的高飛犧牲打回到本壘，替洋基打破鴨蛋。

隊長賈吉（Aaron Judge）則在第9局敲出個人本場首安，同樣是一支二壘打，但最終無力延續攻勢，只能留下殘壘結束比賽；賈吉此役4打數1安打、吞下2次三振，賽後打擊率2成34。