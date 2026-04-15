全大運首次搭檔雙人單槳艇就摘金　北市大林暄芸、呂芯瑜相信彼此繳佳績

▲公開女生組划船雙人單槳艇金牌由北市大學林暄芸、呂芯瑜摘下。（圖／全大運辦公室提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

115年全國大專院校運動會划船賽事，14日月潭月牙灣舉行首日決賽，代表臺北市立大學的林暄芸、呂芯瑜，雖是大一菜鳥，但初生之犢不畏虎，首度搭檔參加公開組女子雙人單槳艇，就划出8分04秒06拿下金牌，林暄芸還在一個小時後參加女子單人雙槳艇，以8分42秒79再拿下一面金牌，展現驚人體能與實力。

林暄芸與呂芯瑜在去年全中運分別代表羅東高商與三民高中，在女子單人雙槳艇分居金、銀牌，原本是對手的兩人，一起升上北市大，接受教練的建議，不只持續參加單人雙槳賽事，還合作挑戰雙人單槳項目，兩人都是第一次挑戰單槳賽事，儘管訓練艱苦，但兩人彼此信任，也相信教練的課表，終於繳出精彩表現。

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「去年全中運拿了金牌，今年升上大學希望能延續金牌成績。」林暄芸自信表示，一日兩戰雖然很累，但平常的努力訓練其實更累，她說：「感謝教練的鼓勵，相信隊友也相信教練的訓練菜單，賽前就相信我們可以拿下金牌。」

▲公開女生組划船雙人單槳艇金牌由北市大學林暄芸（右）、呂芯瑜（左）摘下。（圖／全大運辦公室提供）

呂芯瑜本屆賽事選擇參加女子輕量級單人雙槳賽事，她表示其實賽前兩人一起配合不到10次，原本評估先專注在個人的兩面金牌，但她們認為既然選擇了挑戰單槳賽事，就不想放棄，她笑說：「成績比我們預期的好，感覺自己真的蠻強的。」

大一菜鳥就強勢出擊，為北市大帶回兩面金牌，林暄芸認為，好成績來自他們的企圖心強，彼此相信，她說：「金牌對我來說，證明我們訓練的成果，遇到低潮也沒有放棄，越努力，越有收穫。」