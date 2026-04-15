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道奇史都華肩傷復健進入最後階段　羅伯斯估至少還要3周回歸

▲Brock Stewart。（圖／達志影像／美聯社）

▲Brock Stewart。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇右投史都華（Brock Stewart）在接受肩部手術、提前結束上季後，復健進度終於來到最後階段；距離手術約6個半月後，他已於15日加入1A展開復健賽，這也將是他自去年9月以來，首度在附屬球隊正式比賽中登板。

依大聯盟規定，投手復健賽最多可進行30天，道奇預計讓史都華在小聯盟待滿接近上限的時間，逐步拉高投球強度。

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若以一般春訓調整節奏來看，他目前大致相當於仙人掌聯盟賽程剛開始的階段，後續仍需完成不少進度，包括3場出賽2場、甚至連兩天登板等測試，才能成為道奇牛棚可用戰力。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽前受訪時談到史都華的復健進度表示，「你大概會從春訓的角度去看，一名後援投手通常需要累積多少次出賽；我認為，至少還要3周左右的時間。」

史都華去年只替道奇出賽4場，就在8月因右肩發炎進入傷兵名單；他9月曾在3A進行3場復健登板，但球隊最後評估，與其帶著疼痛在季後賽硬撐，不如直接接受肩部清創手術，對長期狀況更有幫助。

值得一提的是，史都華正是道奇去年交易大限前，唯一一筆大聯盟牛棚補強；當時道奇把外野手奧特曼（James Outman）交易到雙城，換來這名右投。

史都華在受傷前共出賽43場，繳出2.63防禦率、44次三振、13次保送的成績，整體表現相當穩定。

道奇去年最大問題之一，就是缺少能穩定壓制右打者的右投後援，因此史都華成為合理補強人選；尤其是他在2025年面對右打者時，僅被打出0.390OPS，對道奇牛棚結構幫助明顯。

雖然本季開季前幾周，道奇牛棚整體表現不俗，但在第9局之前的中繼布局上，球隊仍可能需要再多一名具備「右投剋右打」能力的後援投手，來串聯終結者狄亞茲（Edwin Díaz）之前的關鍵局數。

目前道奇牛棚共有5名右投後援，包括狄亞茲、崔南（Blake Treinen）、克萊恩（Will Klein）、恩里奎茲（Edgardo Henriquez）與赫特（Kyle Hurt）；一旦史都華傷癒歸隊，克萊恩、恩里奎茲與赫特之間，勢必將出現席位競爭。

談到屆時牛棚名單如何取捨，羅伯斯說，「等時間更接近時，那當然會成為討論話題，我希望我們真的會碰到那樣的情況，因為那代表大家都很健康；希望那會是一個很難做的決定，不過我們預期他會回來，也預期他回來後會有好表現，而在他缺陣的這段時間，這也是其他投手爭取表現機會的時刻。」

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

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