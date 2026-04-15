柯瑞附加賽有上場時間限制！　格林認同：這不是生涯最後一年

▲柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

金州勇士即將在附加賽對決洛杉磯快艇，面對攸關晉級的關鍵戰役，主將柯瑞（Stephen Curry）因膝傷復出後仍處於上場時間限制，不過，隊友格林（Draymond Green）公開表態支持球隊此一決策，強調健康優先才是長遠之計。

格林受訪時直言，「如果這是柯瑞生涯最後一年，你可能會覺得算了，不管什麼上場時間限制，就全力拚了，但這不是柯瑞的最後一年，我們擁有聯盟最好的醫療團隊，由塞勒布里尼（Rick Celebrini）領軍，他總是會做出正確的決定，也會為了正確的理由去做事。」

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他進一步指出，柯瑞過去2個半月僅出賽4場，若在這樣的身體狀態下強行拉長出賽時間，並非對球員最有利的選擇。

格林再表示，「如果整個球隊的共識是要做『對柯瑞』最好的事情，那就不會在他過去2個半月只打了4場比賽的情況下，還讓他在季後賽打滿40分鐘，他會盡他所能去貢獻，而我們其他人則需要在他無法做到的部分補上來。」

勇士本季戰績37勝45敗，以附加賽席位勉強保住晉級機會，但後段吞下3連敗，整體狀態仍待調整。柯瑞本季出賽43場，場均攻下26.6分，仍是球隊最主要進攻來源。

自傷癒回歸後，柯瑞逐步提升出賽負荷，近4場比賽分別上場26分鐘、25分鐘、27分鐘與29分鐘，顯示球隊仍採取審慎控管策略。