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金倒永霸氣滿貫砲！開季狂輸曾悲觀面對　起亞虎驚奇爬上戰績第2

▲金倒永。（圖／起亞虎官方Instagram）

▲金倒永。（圖／起亞虎官方Instagram）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國職棒開季一度陷入低潮的起亞虎，在短時間內完成戰績大翻轉，從墊底躍升至聯盟第2，陣中主砲金倒永也透露，季初甚至曾悲觀認為「可能會吞下143敗」，顯示球隊曾面臨極大壓力。

起亞虎本季一度以1勝6敗開局，投打全面低迷，團隊打擊率僅0.229，進攻端幾乎難以形成有效串聯，然而，自5日對NC恐龍取勝後，球隊迅速找回節奏，近7場豪取6勝1敗，戰績攀升至聯盟第2，與龍頭球隊形成競爭態勢。

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這波反彈關鍵，韓媒《體育朝鮮》點出在於總教練李杋浩果斷進行戰力調整，面對多名主力長期低迷，包括終結者鄭海永、左投崔智敏與野手吳善宇等人，教練團迅速將其下放二軍調整，同時也針對內野輪替與板凳深度進行修正。

在人員調整方面，起亞虎將朴相俊與高鍾旭拉上一軍，並讓朴在賢取代右外野位置，此外，打線也進行重新配置，將打擊狀況火燙的外援戴爾（Jarryd Dale）拉上第一棒，並讓原本的中心打者羅成範下移棒次，減輕壓力，同時重組中心打線排列。

調整後的成效立即反映在數據上，起亞虎近7場團隊打擊率突破3成，高居聯盟第1，全壘打與打點同樣位居榜首，整體攻擊火力明顯提升。

原本狀態不穩的金倒永，也在14日對培證英雄一戰中迎來爆發，在比賽僵持之際轟出致勝滿貫全壘打，帶領球隊延續勝利氣勢。

金倒永賽後表示，「這是我今年第一次覺得是自己解決了比賽，所以心情有點暢快，也因為打出真正關鍵的全壘打，感覺非常好，現在我甚至不太去意識自己是打第4棒，只是努力依照比賽情況去做該做的事，最近感覺打擊狀況有慢慢回升，而今天的感覺特別不一樣。」

談到球隊戰績大幅回升，金倒永坦言，「那時候真的在想，我們還能爬上去嗎？甚至想過會不會143敗，雖然當時覺得很難翻身，但最近真的感受到所謂的循環，只要相信這個節奏繼續打下去，我們的位置自然會出來。」

關鍵字： 韓國職棒起亞虎金倒永

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