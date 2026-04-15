最強ONCE王彥程被看好爭勝投王　謙稱仍有許多課題需改善

▲王彥程。（圖／悍創經紀提供）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

台灣左投王彥程今年效力韓國職棒韓華鷹，開季表現亮眼，不僅迅速站穩先發輪值，更以穩定內容贏得球迷關注，儘管外界已將其評價為「超值補強」，王彥程仍保持謙遜，在韓媒《韓國日報》訪問時表示，「還有很多需要修正的地方」，強調將持續精進自身能力。

截至台灣時間15日，王彥程本季出賽3場拿下2勝、防禦率0.24，WHIP為1.02，整體數據名列聯盟前段班。他在對戰起亞虎一役投出6局失1分的優質先發內容，但因牛棚失守無緣勝投，不過《韓國日報》仍認為，他的表現具備競爭勝投王的潛力。

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以年薪約10萬美元加盟韓華鷹的王彥程，表現遠超預期，甚至被韓國球迷稱之「撿到寶」，總教練金卿文更直言他「已接近王牌等級」，不過王彥程對此保持謹慎態度。

王彥程表示，「對手一定會分析我的投球並針對弱點進攻，我也會做好準備應對。」他也提到，相較於日職的一周輪值，在韓職需要準備在4至5天內再次登板，如何適應節奏也是課題之一。

在投球內容方面，他特別強調配球的重要性，指出將與捕手、情蒐團隊及教練團進行更多溝通，「還有很多需要修正的地方，特別是（投球數與局數方面）無法投到比賽最後的部分需要改善。」

場外方面，王彥程人氣迅速攀升，儘管球團尚未推出正式背號球衣，已有不少球迷自行訂製印有他名字的球衣進場應援，顯示其在國內外的球迷持續增加。

對於適應韓國生活，王彥程表示相當順利，他不僅具備中文、英文與日文能力，也開始學習基本韓語溝通。談到來到韓國的感受，他笑說，「從高中開始就聽TWICE的歌，也常看《黑白廚師》等韓國節目，現在實際來到這個國家，看到那些在影像中學到的韓文出現在眼前，真的很有趣。」

此外，能與大聯盟資歷的左投前輩柳賢振同隊，更被他視為難得機會，「有疑問或遇到問題時，我會常常請教柳賢振前輩，學習像是投球時如何保持身體平衡、場上的心態控制，以及投球時的思考方式。」

面對球迷的熱情支持，他最後也表達感謝，「連客場都有很多球迷來加油，讓我非常驚訝也很感謝，我會努力拚完整個賽季，希望大家繼續支持我。」談到賽季目標，他表示，「會先專注每一場比賽，全力以赴，之後再來思考。」