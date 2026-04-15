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附加賽首戰高潮迭起！博爾致勝上籃、布里吉斯再見火鍋　黃蜂延長險勝淘汰熱火

▲夏洛特黃蜂博爾（LaMelo Ball）。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏洛特黃蜂博爾（LaMelo Ball）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年NBA附加賽於台灣時間15日點燃戰火，首戰由東區第9的夏洛特黃蜂對決第10的邁阿密熱火，熱火主將阿德巴約（Bam Adebayo）次節開頭就傷退，但球隊打出韌性在末節逆轉超前，不過黃蜂同樣展現強大競爭力，靠著懷特（Coby White）追平三分球逼出延長賽。延長賽落後的熱火一度靠著希洛（Tyler Herro）連拿6分神奇逆轉，但關鍵時刻博爾（LaMelo Ball）上籃放進致勝分，布里吉斯（Miles Bridges）送再見火鍋，幫助黃蜂以127比126險勝熱火。

熱火例行賽對黃蜂拿下3勝1敗，這次在輸球就回家的附加賽面對黃蜂，開賽就來勢洶洶，韋爾（Kel'el Ware）外線得手，希洛、阿德巴約攜手搶分取得領先，不過黃蜂布里吉斯三分手感火燙，連續在外線得手，幫助黃蜂將比分緊咬，接下來又和米勒接力外線轟炸，也幫助黃蜂逆轉超前，之後把握熱火進攻當機的機會，一口氣把領先拉開到8分之多，不過此時熱火回神，阿德巴約連續命中，在首節打完追到24比26。

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然而沒想到次節才開打不久，博爾（LaMelo Ball）切入禁區時挨火鍋倒地，但他倒地時手卻拉到阿德巴約的腳，讓他失去平衡，下背重摔倒地不起，最後他在工作人員攙扶下先退場休息，主將傷退激勵熱火振作，韋爾、米歇爾（Davion Mitchell）外線接連命中，追到36比37，米歇爾隨後又再外線命中，幫助熱火以39比37逆轉超前，黃蜂回敬4比2公視追平，接下來雙方上演三分球互轟，但熱火靠著希洛三分打，在上半場打完取得54比52領先。

▲邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）次節倒地傷退。（圖／達志影像／美聯社）

▲邁阿密熱火阿德巴約（Bam Adebayo）次節倒地傷退。（圖／達志影像／美聯社）

不過易籃後，場上風雲變色，米勒（Brandon Miller）攜手博爾火力全開搶分，隨後懷特也加入行列，節末還包辦5分，三人率隊單節轟出37比29的比分，在第三節結束時反以89比83逆轉超前。

關鍵最末節，雙方還是打得難分難解，米歇爾跳出來搶分，加上威金斯（Andrew Wiggins）空中接力灌籃得分提振士氣，又加罰命中，幫助熱火討回領先，而黃蜂末節外線突然熄火，前10投進墨，好不容易才靠著米勒外線命中止血，雙方一路拉鋸到節末。

最後28秒黃蜂還有4分落後，米勒最後18.6秒砍進重要三分球追到剩下1分差距，旋即祭出犯規戰術，希洛兩罰穩穩命中讓雙方回到三分差，最後12.9秒懷特頂住壓力砍進追平三分球，希洛最後外線出手沒能命中，雙方正規賽戰成114比114，平手進入延長賽。

▲夏洛特黃蜂懷特（Coby White）。（圖／達志影像／美聯社）

▲夏洛特黃蜂懷特（Coby White）。（圖／達志影像／美聯社）

延長賽博爾、布里吉斯攜手搶分，率領黃蜂打出9比4小高潮，幫助球隊取得5分領先，不過此時希洛又跳出來扮英雄，在最後23秒投進三分球，接下來黃蜂發生失誤，讓希洛要到罰球機會且三罰俱中以126比125超前，但最後4秒博爾上籃放進超前分，米歇爾最後想上籃卻遭布里吉斯送出再見火鍋，最終黃蜂就以127比126險勝熱火，繼續為爭奪季後賽第8種子努力。

關鍵字： NBA熱火黃蜂附加賽傷退

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