今井達也右臂檢查「未見異常」　坦言赴美後適應吃力：比想像中更辛苦

▲今井達也。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

效力太空人的日籍右投今井達也，日前因手臂不適進入15天傷兵名單，不過最新檢查結果傳出好消息；根據MLB官網記者麥克塔加特（Brian McTaggart）15日報導，今井達也的右臂檢查結果「未見異常」，接下來將循序漸進提升手臂強度，朝復出方向調整。

今井達也目前因「右肩疲勞」被列入15天傷兵名單；麥克塔加特指出，「今井的檢查沒有異常，因此接下來預計會逐步提高他手臂的強度。」

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今井達也在受訪時也坦言，現階段身體狀況不全然是球數累積造成，更大原因在於自己仍在適應美國職棒環境與生活節奏。

他說：「我想應該不是因為用球數之類的問題，而是還沒有習慣吧；當然不只是棒球本身，棒球以外的部分也是，像是所有移動都得跟著球隊一起行動，這一點比我原本想像中還要辛苦，我自己有這樣的感覺。」

今井達也是在12日對水手之戰登板後，隔天出現右臂疲勞感，之後暫時離開球隊，留在休士頓接受更進一步的精密檢查；如今檢查結果出爐，確認沒有異常，也讓外界稍稍鬆了一口氣。

今井達也休賽季透過入札制度，自西武獅挑戰大聯盟，並與太空人簽下3年總額5400萬美元的合約，順利擠進開季先發輪值；他在4日對運動家一戰先發5.2局，被敲3安、無失分，另送出9次三振，拿下大聯盟生涯首勝，展現不俗身手。

不過，今井達也上一場面對水手時狀況明顯不穩，只抓下1個出局數，就出現1支安打、5次四死球、失3分退場，也讓球團隨後決定讓他先進入傷兵名單調整。