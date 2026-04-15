洋基打線取捨有學問　布恩在萊斯、葛施密特之間找平衡

▲Ben Rice。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）在安排打線時，試圖在萊斯（Ben Rice）與葛施密特（Paul Goldschmidt）之間找到最佳平衡。

面對左投先發時，葛施密特仍是優先選項，但這並不代表萊斯當天就沒有任務；布恩受訪直言，他很重視在比賽關鍵時刻「精準出牌」使用萊斯的能力，而這也讓萊斯逐漸適應從板凳出發、隨時準備投入高張力打席的角色。

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洋基昨（14日）擊敗天使後，球隊休息室仍瀰漫著贏球餘韻，布恩當晚就先向萊斯說明，隔天對戰左投戴特默斯（Reid Detmers）時，他不會排進先發打線，但必須隨時待命。

萊斯對此表示，「我很熟悉這個角色，我去年就常常這樣，今年也沒有什麼不同；我對這種定位已經有經驗，也知道如果我沒有先發，通常很有可能會在高張力情況下上場，去對決對方牛棚後段的右投手。」

截至週二賽前，萊斯以5成08上壘率與1.253 OPS高居大聯盟第一，也讓布恩更珍惜如何使用他的每一次機會。

談到萊斯的使用方式，布恩說，「即使他沒有排在先發打線裡，我還是能非常積極的使用他，我可以把他放到最重要的時刻，而且那個時刻甚至可能在比賽很早就出現。」

布恩也特別提到，萊斯4月10日對光芒之戰曾在第8局轟出代打全壘打，那是他大聯盟生涯首支代打開轟，顯示他確實具備在板凳待命後立即發揮的能力。

▲Paul Goldschmidt。（圖／達志影像／美聯社）



從洋基的角度來看，理想狀況當然是希望萊斯不論面對左、右投都能穩定獲得打席，不過布恩坦言，自己雖然相信萊斯有能力對付左投，但仍得考量葛施密特在陣中的功能與定位。

洋基今年2月重新簽回葛施密特，目的之一就是強化面對左投時的火力，他在賽前本季對左投8打數2支二壘安打，打擊率2成50；而他上季面對左投更繳出3成36打擊率與0.981 OPS，仍具備相當強勢的壓制力。

布恩說，「我們現在處在一個很特別的位置。高迪在他這個生涯階段的超能力，就是他對左投真的非常出色。」

至於萊斯另一項潛在價值捕手角色，目前仍在養成中，布恩表示，當初葛施密特加盟時，他曾想像過某些情境，讓萊斯有更多時間回到本壘後方蹲捕，但目前尚未真正發生。

現階段萊斯依舊排在威爾斯（Austin Wells）與艾斯卡拉（J.C. Escarra）之後，是球隊第3號捕手。

由於萊斯在春訓比賽中幾乎沒有實戰蹲捕，多數時間都以訓練與側邊牛棚為主，布恩坦言，現階段還不打算讓他一口氣蹲滿5到7局。

儘管如此，前一次羅登（Carlos Rodón）實戰練習3局投球時，仍由萊斯負責接捕，作為逐步累積實戰經驗的一環。

布恩說，「他春訓時沒有蹲很多，因為我們當時把很多重心都放在一壘，也讓他大部分訓練量集中在那裡；我覺得之後會慢慢走到那一步，但我們也希望繼續把重點放在他一壘的訓練上。」

對於自己的捕手進度，萊斯則抱持正面態度，他認為，不論是像接羅登那樣的側邊牛棚，或是接下來逐步進入正式比賽，都能幫助自己很快建立起蹲捕所需的體能與耐力。

萊斯最後說，「我想我們會找到方法做到，也許會有某個時候，我先上去蹲5局，然後再移到一壘；或者像去年那樣，在比賽後段去接個幾局，不管最後怎麼安排，只要那個時刻來到，我都會準備好。」