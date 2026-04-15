運動雲

>

洋基打線取捨有學問　布恩在萊斯、葛施密特之間找平衡

▲Ben Rice。（圖／達志影像／美聯社）

▲Ben Rice。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）在安排打線時，試圖在萊斯（Ben Rice）與葛施密特（Paul Goldschmidt）之間找到最佳平衡。

面對左投先發時，葛施密特仍是優先選項，但這並不代表萊斯當天就沒有任務；布恩受訪直言，他很重視在比賽關鍵時刻「精準出牌」使用萊斯的能力，而這也讓萊斯逐漸適應從板凳出發、隨時準備投入高張力打席的角色。

[廣告]請繼續往下閱讀...

洋基昨（14日）擊敗天使後，球隊休息室仍瀰漫著贏球餘韻，布恩當晚就先向萊斯說明，隔天對戰左投戴特默斯（Reid Detmers）時，他不會排進先發打線，但必須隨時待命。

萊斯對此表示，「我很熟悉這個角色，我去年就常常這樣，今年也沒有什麼不同；我對這種定位已經有經驗，也知道如果我沒有先發，通常很有可能會在高張力情況下上場，去對決對方牛棚後段的右投手。」

截至週二賽前，萊斯以5成08上壘率與1.253 OPS高居大聯盟第一，也讓布恩更珍惜如何使用他的每一次機會。

談到萊斯的使用方式，布恩說，「即使他沒有排在先發打線裡，我還是能非常積極的使用他，我可以把他放到最重要的時刻，而且那個時刻甚至可能在比賽很早就出現。」

布恩也特別提到，萊斯4月10日對光芒之戰曾在第8局轟出代打全壘打，那是他大聯盟生涯首支代打開轟，顯示他確實具備在板凳待命後立即發揮的能力。

▲Paul Goldschmidt。（圖／達志影像／美聯社）

▲Paul Goldschmidt。（圖／達志影像／美聯社）

從洋基的角度來看，理想狀況當然是希望萊斯不論面對左、右投都能穩定獲得打席，不過布恩坦言，自己雖然相信萊斯有能力對付左投，但仍得考量葛施密特在陣中的功能與定位。

洋基今年2月重新簽回葛施密特，目的之一就是強化面對左投時的火力，他在賽前本季對左投8打數2支二壘安打，打擊率2成50；而他上季面對左投更繳出3成36打擊率與0.981 OPS，仍具備相當強勢的壓制力。

布恩說，「我們現在處在一個很特別的位置。高迪在他這個生涯階段的超能力，就是他對左投真的非常出色。」

至於萊斯另一項潛在價值捕手角色，目前仍在養成中，布恩表示，當初葛施密特加盟時，他曾想像過某些情境，讓萊斯有更多時間回到本壘後方蹲捕，但目前尚未真正發生。

現階段萊斯依舊排在威爾斯（Austin Wells）與艾斯卡拉（J.C. Escarra）之後，是球隊第3號捕手。

由於萊斯在春訓比賽中幾乎沒有實戰蹲捕，多數時間都以訓練與側邊牛棚為主，布恩坦言，現階段還不打算讓他一口氣蹲滿5到7局。

儘管如此，前一次羅登（Carlos Rodón）實戰練習3局投球時，仍由萊斯負責接捕，作為逐步累積實戰經驗的一環。

布恩說，「他春訓時沒有蹲很多，因為我們當時把很多重心都放在一壘，也讓他大部分訓練量集中在那裡；我覺得之後會慢慢走到那一步，但我們也希望繼續把重點放在他一壘的訓練上。」

對於自己的捕手進度，萊斯則抱持正面態度，他認為，不論是像接羅登那樣的側邊牛棚，或是接下來逐步進入正式比賽，都能幫助自己很快建立起蹲捕所需的體能與耐力。

萊斯最後說，「我想我們會找到方法做到，也許會有某個時候，我先上去蹲5局，然後再移到一壘；或者像去年那樣，在比賽後段去接個幾局，不管最後怎麼安排，只要那個時刻來到，我都會準備好。」

關鍵字： 紐約洋基MLB

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

按照輝哥策略走！孔念恩首支再見安　讚王勝偉薑是老的辣

按照輝哥策略走！孔念恩首支再見安　讚王勝偉薑是老的辣

王柏融3分砲百轟M1！魔鷹連10場打點平紀錄　台鋼8比4勝兄弟

王柏融3分砲百轟M1！魔鷹連10場打點平紀錄　台鋼8比4勝兄弟

林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝

林安可連兩戰長打！生涯首度敲雙安　西武失誤連發錯失3連勝

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

李洋財產申報資料曝！負債逾3600萬仍捐奧運金牌千萬獎金助公益

軟銀握徐若熙「使用說明書」延後先發！葉君璋點頭：這樣安排很好

軟銀握徐若熙「使用說明書」延後先發！葉君璋點頭：這樣安排很好

孔念恩再見安打MVP！悍將止2連敗　味全龍斷3連勝

孔念恩再見安打MVP！悍將止2連敗　味全龍斷3連勝

【溫馨的一刻】白沙屯媽祖停駕彰化交通警察隊！為人民保姆賜福

熱門新聞

兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

按照輝哥策略走！孔念恩首支再見安　讚王勝偉薑是老的辣

王柏融3分砲百轟M1！魔鷹連10場打點平紀錄　台鋼8比4勝兄弟

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟投捕溝通失靈　連主播都說重話了

2鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊

3張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學

4「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

5按照輝哥策略走！孔念恩當英雄　讚王勝偉代跑薑是老的辣

最新新聞

1柯瑞附加賽有上場時間限制！格林認同

2金倒永霸氣滿貫砲！開季狂輸曾悲觀

3王彥程被看好爭勝投王　謙稱仍有課題

4佐佐木朗希賽前同框BIGBANG

5今井達也右臂檢查「未見異常」

熱門快報

Threads推薦日系質感商品開箱

Threads推薦日系質感商品開箱

「文里補習班」開課啦！今天要開箱風格清爽的日系商品！看看是否能打動主持人的心~

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【太幸福了吧～】南珉貞溫柔抱嬰兒　娃全程安心躺懷裡♥

【女神超敬業】南珉貞爆汗跳32撞！累翻動作依然到位

又是他！陳晨威再見安打第3度當MVP　談打擊策略「結果是好的」

桃猿本土投手群擊敗勝騎士！　曾豪駒：這是寶貴經驗

陳晨威攻守串聯！桃猿打線找回節奏　曾豪駒：贏球就是最好的

【香燈腳搭車集體失格】女乘客氣炸：媽祖不會保佑你們

【女神調皮了】媽祖也會抄小路！　鑾轎「鑽花圃」進公司

梁朝偉緊牽劉嘉玲現身　曝一抵台就吃牛肉麵

【看了眼眶紅...】母親抱病兒長跪祈福　媽祖停轎5分鐘溫柔傾聽

【驚悚一瞬間】騎士闖紅燈竄出！2車相撞慘摔
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366