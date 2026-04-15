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「台灣王子」王彥程轉戰韓職　揮別日職二軍苦熬

▲王彥程。（圖／SOOP）

▲王彥程。（圖／SOOP）

文／中央社

韓職韓華鷹隊「台灣王子」王彥程在日職二軍苦熬6年多，遲遲等不到支配下球員通知，本季毅然轉戰未知的韓職舞台。王彥程剛開季就用好表現自我介紹；經多年職棒洗禮，他覺得自己最大的蛻變是「更勇敢」。

台灣左投王彥程今年25歲，自2019年以育成選手身分加盟日職樂天金鷲隊。不過，苦熬多年仍等不到支配下（正式球員）合約，直到今年球季以「亞洲外援」身分轉戰韓職韓華鷹隊，成為自2018年王維中之後，第2名旅韓的台灣選手。

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王彥程剛開季就擠進韓華鷹先發輪值，並在3月29日迎來初登板機會，對培證英雄隊先發5.1局失3分，最終奪下職業生涯一軍首勝。王彥程賽後擁抱阿嬤之後淚崩引發話題，也感動了韓國球迷。

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

▲王彥程。（圖／SOOP直播）

回憶在日職二軍苦熬　王彥程一度找不到方向
回想奪下首勝那天，王彥程14日天接受中央社專訪時表示：「人生第一個勝利，而且重要的人都有來到現場，我覺得很開心，真的很感動。」

王彥程說，他在棒球路上一直得到家人支持，「真的很謝謝他們」。

談到以育成選手身分在二軍打拚那段日子，王彥程直言真的很漫長，「6、7年，可能已經是一個選手生涯的一半了」。

王彥程回憶道，他最低潮時期是2023、2024年。除了傷勢困擾，他說：「與其說低潮，就是有點找不到方向。」

不過，在樂天的台灣學長宋家豪帶他去西雅圖自主訓練後，王彥程找到了方向。王彥程說，雖然那2年確實很辛苦，「但我那時候真的有感受到，你身邊的人也是很認真地在吸取一些東西，每天在想要怎麼變得更好、更強。我那時候就覺得是一個很棒的時間」。

異鄉打拚多年　王彥程體悟勇敢融入的重要性
經多年職棒洗禮，王彥程指出：「我現在知道自己的身體、心態，需要的是什麼。」

他表示，自己最大的蛻變就是「變得敢講話」。一開始在日本時，因為怕生不敢跟學長講話，「但我覺得在外面不能怕生，要敢跟隊友互動、要講話、然後問學長問題，我覺得我現在都有做到」。

雖然還在學習韓文，但王彥程說，他有時候會試著不透過翻譯跟隊友對話。「他們有時候想要找翻譯的時候，我就說『不行！』如果沒辦法講出來，身體語言也可以溝通，我覺得這樣子是學語言算快的方法之一。」

擁有在異鄉打拚近7年的經歷，王彥程指出，一開始最辛苦的一定是融入當地文化，因此現在來到韓國，他更敢講、更敢互動。「我覺得融入隊友、融入團隊是一件很好的事情。」

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

▲王彥程。（圖／韓華鷹）

一舉一動虜獲韓國球迷的心　慢慢享受在韓生活
除了融入隊友，王彥程現在也相當受到韓國球迷歡迎，有「王女婿」、「台灣王子」之稱。不論在場上的笑容，或在場下整理休息室等貼心舉動，都虜獲大批球迷的心。韓華鷹官方頻道每發一支王彥程的日常影片，就會吸引眾多球迷留言。

在昨天韓華鷹官方頻道發布的影片中，工作人員分享了韓國也有類似義美小泡芙的零食Homerun Ball，所以很多投手不會吃這款零食。不過在專訪中，王彥程澄清笑說：「我只給我們Eagles TV的工作人員！」

雖然對自己的人氣還沒有實感，王彥程表示，他開始慢慢享受在韓國生活的步調，會在休息時間去公園散步、看櫻花，也笑說他快把房間打掃好了。

談到本季目標，王彥程說：「最大的期望就是能健康打完一整季，每天做好自己該做的事情、然後去享受。」

關鍵字： 王彥程

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