鮑爾要來了嗎？美女經紀人現身新莊 震撼中職應援：音樂沒停過

▲ 鮑爾（Trevor Bauer）的美女經紀人蕾芭（Rachel Luba）現身新莊球場觀賞中職賽事，並在社群分享初體驗，直呼「What a game！」 。（圖／截自IG）

記者王真魚／綜合報導

前大聯盟強投鮑爾（Trevor Bauer）的美女經紀人蕾芭（Rachel Luba），昨（14）日晚間現身新莊棒球場觀賞中華職棒賽事，引發球迷熱烈討論，不少人更好奇是否意味鮑爾未來有機會來台發展。

蕾芭賽後透過社群分享她的「中職初體驗」，透露自己非常喜歡各國不同的棒球文化，「第一次看中職比賽！很喜歡看到世界各地的棒球。」她對台灣獨特的應援文化印象深刻，特別提到比賽過程中「整個半局幾乎都在跳舞、放音樂，甚至投手投球時也沒停過」，直呼相當瘋狂。

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First experience at a CPBL game! Love seeing baseball around the world!



Crazy to me how they’re dancing and playing music nonstop throughout the inning, even while pitching! pic.twitter.com/2hc6258zPF — Rachel Luba (レイチェル・ルーバ) (@AgentRachelLuba) April 14, 2026

她也分享一項讓她印象深刻的「冷知識」，指出在中華職棒，每位球員都有專屬應援曲，若球員轉隊，新東家甚至需要購買該應援曲的版權才能繼續使用。

比賽過程中，蕾芭捕捉不少有趣畫面，包括吉祥物「Frankie」模仿鈴木一朗近期話題十足的「斷棒」雕像，讓她笑稱「這個哏在全世界都被玩壞了」。她也見證富邦悍將上演再見安打逆轉勝，興奮直呼這場比賽太精彩了！

Ichiro broken bat statue being mocked around the world pic.twitter.com/sPMfpCtpEM — Rachel Luba (レイチェル・ルーバ) (@AgentRachelLuba) April 14, 2026

蕾芭為MLB史上最年輕女性經紀人，2019年創立經紀公司Luba Sports，畢業於UCLA並具法律背景，曾任美國職棒大聯盟球員工會（MLBPA）薪資仲裁律師。值得一提的是，悍將新洋投愛力戈（Erick Leal）同樣為她旗下客戶之一。

事實上，鮑爾今年季前曾透露，收到來自多個聯盟球隊的報價，其中就包括中職球隊。他最終仍選擇留在美國發展，加盟大西洋聯盟長島鴨（Long Island Ducks），預計於4月21日開幕戰登板先發。

▲ 富邦悍將洋投愛力戈（Erick Leal）同為蕾芭（Rachel Luba）旗下球員 。（圖／截自IG）