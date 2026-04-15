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兄弟投捕溝通失靈　蔡明里籲別把情緒擺前面：那球迷的放哪？

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟昨（14）日主場迎戰台鋼雄鷹，先發投手「美美」鄭浩均與捕手陳統恩場上溝通與節奏接連出狀況。9局下轉播尾聲，球評蔡明里一段點出「以團隊為重」的發言，引發球迷共鳴。

鄭浩均開局就陷入亂流，首局連遭安打與王柏融3分砲重擊，單局失4分。關鍵轉折出現在2局上半，當時投捕在配球上遲遲無法取得共識，鄭浩均多次搖頭，節奏被拉長，導致兩度出現投球超時違規，白白送出壞球，該局再失1分。

美美3局雖一度回穩，但4局再度因保送與安打串聯失分後被換下場；當下陳統恩欲擊掌致意，鄭浩均則直接退場，投手教練王建民隨即上前拍拍陳統恩肩膀給予鼓勵安撫。

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此役鄭浩均僅投3又1/3局，用82球被敲9安（含1轟），另有3次四死球，失8分（7責失），寫下中職生涯最慘一役。

投捕默契狀況也引起球迷討論。有球迷直指雙方始終無法建立共識，導致節奏混亂。也有人為陳統恩緩頰，認為他在引導其他年輕投手時並無明顯問題，此役較像特定搭配不順，加上情緒影響，才讓場上落差被放大。

▲ 中信兄弟投手鄭浩均（左）此役提前退場，與捕手陳統恩（右）投捕搭配受關注。（圖／取自CPBL.TV）

▲鄭浩均退場時陳統恩上前欲擊掌致意未果，場面一度略顯尷尬。（圖／取自CPBL.TV）

事實上，比賽進入後半段時，鄭浩均與陳統恩在場邊已進行簡短交流，教練也有協助溝通。

球評黃忠義在轉播時曾提到，戰績壓力下更需要穩定節奏與清楚分工。9局下轉播尾聲，球評蔡明里則語重心長表示，「不管是不是球隊的王牌，球員要知道，這一敗不只是個人的，也是團隊的，更是所有『百萬爪迷』一起承擔的結果。」

他指出，不能只是單純把輸球歸於自己、讓情緒擺在最前面，「你後面還有非常多人的期待，不管有沒有進場，很多球迷都是透過轉播、在網路上支持你們。」並直言球迷在開季低潮期間承受不少外界聲音，「大家還是在場內外一直替你加油，那如果你把情緒擺前面，那球迷的情緒要放在哪裡？」

他也重申教頭平野惠一長期強調的觀念，「要以觀眾為重，而不是以自己為重」，認為當球員以團隊與球迷為出發點，場上心態自然會更冷靜，也更清楚每個當下該做的事情，「這樣才會理解什麼是團隊，而不是把個人擺在前面。」

▲ 中信兄弟投手鄭浩均（左）此役提前退場，與捕手陳統恩（右）投捕搭配受關注。（圖／取自CPBL.TV）

▲ 中信兄弟投手鄭浩均（左）此役提前退場，與捕手陳統恩（右）投捕搭配受關注，兩人退場後已進行簡短交流（圖／取自CPBL.TV）

關鍵字： 中信兄弟鄭浩均投捕配合團隊精神球評蔡明里

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