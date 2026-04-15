洋基輪值迎兩大利多！　柯爾、羅登最快下周展開復健賽

▲Gerrit Cole。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基輪值將迎來兩大利多，總教練布恩（Aaron Boone）近日表示，王牌右投柯爾（Gerrit Cole）與左投羅登（Carlos Rodón）都已完成最近一次實戰，若後續恢復情況順利，最快下周就能展開復健賽。

根據布恩說法，正在從TJ手術中復原的柯爾，已投出42球；去年10月接受手肘骨刺清除手術的羅登，則投了50球。

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兩人近兩天都已完成3局的實戰練習，球團預計讓他們在休4天後再度登板，不過屆時是直接進入比賽，或再安排一次實戰練習，球隊仍在評估中。

洋基目前規劃，羅登有望在4月底或5月初回歸大聯盟，柯爾則預計再晚約1個月復出；談到下一步安排時，柯爾表示，「我沒有特別偏向哪一種方式，我只希望我們做出正確的決定，所以接下來這幾天，我們還會再蒐集更多資訊，之後再決定要怎麼做。」

▲Carlos Rodón。（圖／達志影像／美聯社）



除了兩名投手之外，洋基游擊手沃爾普（Anthony Volpe）也傳出進展，布恩透露，沃爾普已在14日晚間獲准，將於15日展開復健賽。

沃爾普去年10月接受左肩手術，修補左肩部分撕裂的盂唇；洋基結束春訓、展開例行賽時，他仍留在佛州坦帕持續調整，直到與光芒系列賽結束後，才隨隊返回紐約。

布恩指出，沃爾普在坦帕已累積超過50個實戰打席，本周預計將在2A出賽4場、鎮守游擊防區；對於沃爾普目前的恢復進度，布恩說，「如果以春訓剛開始的狀態來看，他其實算是稍微超前，不過即便如此，我們還是希望很聰明的、循序漸進的把他的比賽強度拉起來。」

柯爾因去年3月接受手肘重建手術，整個2025年球季報銷；他今年春訓已在2場比賽中登板，合計投2.2局，這位6屆明星賽投手、2023年美聯賽揚獎得主，上一次在正式比賽出賽，已經是2024年世界大賽第5戰先發。

談到實戰練習內容，柯爾表示，「我沒有任何好抱怨的地方，體能狀況很好，球路也沒問題，都很好、真的都很好；我只是有點吹毛求疵而已，但整體來說一切都很好。」

羅登則在2025年繳出加盟洋基後最佳球季，這也是他6年合約中的第3年；他該季主投195.1局、防禦率3.09，並入選明星賽。

不過羅登整季大多時間都帶著疼痛投球，最終在去年10月接受手肘清創手術，如今隨著復原進度穩定，洋基輪值戰力可望在近期再迎回重要拼圖。