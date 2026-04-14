按照輝哥策略走！孔念恩首支再見安　讚王勝偉薑是老的辣

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日對戰味全龍，再度在張奕登板後帶動氣勢，9局下靠著孔念恩敲出再見安打，以4比3戲劇性逆轉勝出。賽後孔念恩獲選MVP，也談到關鍵代跑的42歲學長王勝偉，直言「薑是老的辣」，肯定學長關鍵腳程。

悍將逆轉勝後，總教練後藤光尊賽後表示，「覺得能贏下來太好了。」談到孔念恩的表現，他稱讚，「他是一個很有能力、也很有力量的選手，最後用他的能力與打擊技巧，把球留在場中，真的很好。」

孔念恩近4戰手感火燙，場場都有安打，此戰更以再見安打成為英雄。他透露最後一個打席前，高國輝曾提醒，面對林凱威若出現偏高滑球可以積極進攻，「滑球浮起來就可以大膽去揮，照他的策略走，第一球看到滑球就直接揮棒，最後有好的結果。」

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回顧開季至今，孔念恩坦言一開始狀況並不理想，「開季狀況沒有特別好，是慢慢調整到現在，最後那一顆打出去也很開心，可以幫助球隊贏球。」站上MVP舞台時，他也顯得相當靦腆，「因為面對比較多人會害羞，所以比較緊張。」

關鍵9局下，范國宸敲出安打後，悍將換上42歲的王勝偉代跑並跑回致勝分。孔念恩表示，「沒有很意外，勝偉學長算快，他認真衝起來也是很快。」被問到是否感受到學長「老當益壯」，他笑說，「薑是老的辣，還是很厲害，在這個年紀他的協調與機能都還不錯。」後藤光尊也透露，「因為他是裡面最快的。」點出王勝偉在關鍵時刻的價值。

▲中職孔念恩。（圖／記者李毓康攝）