張奕登板又逆轉！後藤要好好利用玄學　陳品宏初先發按讚

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日對戰味全龍，再度在張奕登板後，於9局下靠著孔念恩再見安打，戲劇性逆轉以4比3勝出。張奕登板的比賽再度在主場上演逆轉勝，總教練後藤光尊表示，「可以利用這個玄學，多多使用他。」

孔念恩也說，「看到他登板很開心，因為只要他上場，就有一種會逆轉的感覺，氣勢也會不一樣。」不過他也強調，攻擊策略沒有改變，仍是按照自己的步調。

陳品宏生涯初先發僅投3局，被敲5安打，有3次保送，奪3次三振，雖然每局都有得點圈危機，但最終僅失2分，其中1分為非責失分。第3局失掉第2分後持續面對滿壘危機，最終連解決2人脫困。

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後藤光尊表示，「他今天第3局出現危機，一開始想說就算被打也沒關係，那也是他成長的一部分。但結果是他反而壓制了後面的打者，對品宏來說是很好的經驗，希望下一場先發能運用這次經驗，讓投球更穩定。」

談到需要修正之處，後藤指出，「品宏的表現比預期還要好，也能正常發揮平常水準，只是今天壞球稍微偏多，有一些不必要的壞球，希望能透過這次修正，讓下次用球數再減少一些。」他也補充，「從今天的投球可以看出品宏已經全力以赴，希望下一場能再多解決一名打者，甚至多投一局。」

▲陳品宏。（圖／富邦悍將提供）