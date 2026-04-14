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國王次節防守崩盤、BCL苦吞二連敗！洪志善點洋將磨合是挑戰

▲新北國王杰倫。（圖／新北國王提供）

▲新北國王杰倫。（圖／新北國王提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

新北國王14日於亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽，客場挑戰桃園領航猿。儘管開局一度與對手互有領先，但在第二節遭遇火力封鎖與防守亂流，導致分差被迅速拉開。雖然下半場國王試圖力挽狂瀾，終場仍以85比110不敵領航猿，苦吞二連敗。

首節結束國王以23比27緊咬比分，然而進入第二節後，領航猿開節打出一波8比2攻勢，將分差擴大至雙位數，國王此時在防守端出現空檔，進攻也顯得急躁，半場結束以34比65暫時落後。易籃再戰，領航猿持續施壓，分差一度來到37分，國王傑登連續強攻籃下斬獲4分，林書緯也轟入兩記三分彈率隊回擊，在三節結束時追至57比86。末節國王雖持續追分，但終究難以彌補上半場的大幅失血，無力反轉戰局。

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賽後，新北國王總教練洪志善指出，問題核心在於第二節的心理狀態。「當防守出現問題時，球員打得比較辛苦、急躁，進攻端就會顯得比較亂。」洪總坦言，今日派遣的三名洋將杰倫、強森與傑登平時較少搭檔，在場上常出現定位不明、不知道該如何配合的狀況，這是球隊接下來必須克服的難題。

對比兩年前總冠軍賽的交手，洪志善分析兩隊陣容穩定度的差異。他表示領航猿人員變動不大，而國王從本土到洋將的變動都相對較大，尤其是核心洋將曼尼高離隊，以及林書豪退役，「我們要在短時間內磨合到今年的比賽內容，本來就比領航猿困難。」

首次參與BCL賽事便砍下28分的杰倫則認為，球隊在第二節輸掉了比賽，面對實力強悍且命中率極高的領航猿，團隊在心理層面上需要做得更好，「我們需要更加專注於比賽計劃以及在場上需要做的事情。」雖然前兩場小組賽不如預期，且目前在國內聯盟仍面臨季後賽排位戰的雙重壓力，但杰倫對球隊仍充滿信心，強調會透過本週的訓練與努力，找回反彈的方法，爭取在接下來的賽事中取勝。

關鍵字： 新北國王桃園領航猿BCL賽事籃球季後賽

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