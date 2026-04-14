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領航猿BCL資格賽狂勝國王25分！伯朗點聯賽排名優勢、卡總讚板凳侵略性

▲桃園璞園領航猿伯朗。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿伯朗。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

2026年亞洲籃球冠軍聯賽（BCL）東亞區資格賽小組賽，14日上演台灣兩大職籃聯盟冠軍隊的正面交鋒，桃園領航猿展現強大的進攻火力，在洋將米爾納單場狂砍31分的帶領下，終場以110比85痛宰新北國王，收下小組賽2連勝，賽後總教練卡米諾斯對球隊表現讚不絕口，伯朗則點出，可能因為猿隊在PLG排名相對國王在TPBL穩定，所以球隊在國際賽發揮才能更好一些。

領航猿與新北國王此次於BCL資格賽被分在同組，雙方繼上季於蒙古交手後，首度在台灣賽場進行跨聯盟冠軍對抗。領航猿在第一節就展現極佳的進攻節奏，第二節更進一步提升防守強度，頻頻發動快攻，半場結束時領航猿已取得超過30分的領先優勢，讓下半場提早進入磨練陣容的時間，最後也以25分之差大勝國王。

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領航猿總教練卡米諾斯賽後對球員表現感到滿意，他表示，雖然上週末在國內聯賽表現不理想，但今日球隊找回了強度，「今天我們的輪替做得非常好，板凳球員上場後都帶來了能量與侵略性。」

單場繳出21分13籃板的伯朗也認同教練的看法，他直言這場勝利對球隊至關重要，「前兩場比賽我們打得並不漂亮，所以能找回我們應有的球風——移動球、做好防守、閱讀比賽——這對我們來說是件好事。」伯朗也觀察到，由於領航猿目前在國內聯賽（PLG）排名相對固定，心理擔憂較少，相較於國王能更專注於國際賽事。

而領航猿將於16日繼續坐鎮主場，迎戰上次曾險勝過的香港南華，卡米諾斯強調，雖然去年有主場連戰經驗，但絕不能掉以輕心，「我們必須給予對手最大的尊重並保持信心。」伯朗則指出，能以2連勝開局非常關鍵，目標是先晉級四強或決賽，週四的比賽將會準備得更加充分，避免再次出現鬆懈的狀況。

關鍵字： 領航猿新北國王BCL米爾納亞洲籃球

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