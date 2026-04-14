孔念恩再見安打MVP！悍將止2連敗　味全龍斷3連勝

▲孔念恩。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將14日主場迎戰味全龍，9局下孔念恩再見安打以4比3獲勝，悍將止2連敗，味全龍斷3連勝。

悍將1局下由邦力多敲出安打，范國宸擊出二壘安打先馳得點；味全龍首局錯失一、三壘機會，2局上再度由李凱威保送、王順和安打攻佔得點圈，蔣少宏觸擊造成二壘手失誤，郭天信高飛犧牲打進帳追平分。

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味全龍3局上劉基鴻率先敲安，陳子豪選到保送，李凱威二壘安打帶回超前分，王順和再獲保送形成滿壘，陳品宏接連解決蔣少宏、順利止血。

悍將8局下展開反攻，戴培峰面對陳冠偉掃出右外野深遠三壘安打（生涯第3支），隨後葉子霆擊出高飛犧牲打扳平比數。陳冠偉本季首次救援失敗。9局上郭天信面對曾峻岳掃出單場第3支安打，郭天信利用曾聖安深遠飛球衝上二壘，劉基鴻適時安打味全要回領先。

9局下面對味全龍林凱威，王念好代打選到保送，范國宸掃單場第3支安打，孔念恩再見安打當英雄，最終以4比3獲勝。

生涯初先發的陳品宏僅投3局，被敲5安打，有3次保送，奪3次三振，失2分其中1分為非責失分。林朕呈接手2局穩住局面，僅被敲1安打、無失分；李建勳投1局演出3上3下。張奕於7局上登板，3上3下；李吳永勤中繼1局；曾峻岳9局上登板失1分仍奪勝投。



