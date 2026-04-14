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台灣最強冠軍！領航猿多點開花爆打國王　BCL笑納二連勝

▲桃園璞園領航猿米爾納、伯朗、盧峻翔。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿在BCL資格賽「台灣內戰」以110比85大勝新北國王。（圖／桃園璞園領航猿提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

新北國王與桃園璞園領航猿今年再度攜手征戰「BCL 亞洲籃球冠軍聯賽東亞區資格賽」（BCL Asia-East），這也是台灣兩職籃聯盟冠軍隊伍，首度在主場台灣上演內戰，領航猿洋將米爾納火力全開轟下31分，伯朗也有21分13籃板進帳，終場以110比85擊潰國王，在BCL收下二連勝。

領航猿以上季PLG冠軍隊取得參賽資格，與TPBL冠軍隊伍新北國王、香港南華和烏蘭巴托野馬分在B組，進行主客場小組循環賽，分組前三可晉級6強賽，最終前2取得正賽資格，領航猿首戰險勝香港南華，國王同樣面對南華卻吞下敗仗，14日則是來到天母體育館進行「台灣冠軍內戰」。

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國王開賽就在李愷諺火力全開帶領下取得6比2領先，不過領航猿外援米爾納很快就找到手感，攜手伯朗單節轟下18分，幫助領航猿逆轉超前，加上關達祐上籃得手幫助猿隊在首節打完，取得27比23領先。次節回來，米爾納延續好手感攜手伯朗持續開火，板凳出發的阿提諾隨後也加入砍分行列，在次節打出17比2的高潮，直接甩開國王，國王靠著傑登、杰倫試圖追分，但猿隊本土好手盧峻翔、陳將双、林洺威接力搶分，領航猿上半場打完就以65比34、取得多達31分領先。

▲桃園璞園領航猿米爾納、伯朗。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿米爾納、伯朗。（圖／桃園璞園領航猿提供）

易籃後，猿隊在米爾納帶領下繼續開火，最多取得36分領先，國王杰倫挺身而出，連罰帶投拿5分試圖將比分縮小，不過伯朗馬上站出來連拿4分穩定軍心，替補登場的陳力生也把握展現自己的機會，一上場就連飆4分，國王林書緯在外線連續命中替球隊止血，但前三節打完領航猿仍有29分領先。

▲桃園璞園領航猿米爾納。（圖／桃園璞園領航猿提供）

▲桃園璞園領航猿米爾納。（圖／桃園璞園領航猿提供）

最末節杰倫、傑登繼續努力縮小分差，林彥廷也連續在外線命中，國王一度追到24分差，但伯朗、米爾納很快又站出來搶分，在比賽還剩下不到2分鐘時，取得25分領先，也讓比賽失去懸念，終場領航猿就以110比85擊敗國王，收下BCL二連勝，國王則是苦吞二連敗。

領航猿此役雖然只有3人得分雙位數，但全隊幾乎點點開花、11人通通有分數進帳，米爾納轟下31分是全場最高，伯朗21分13籃板，關達祐10分則是本土最高。國王則是以杰倫的28分最為亮眼，傑登18分，林彥廷12分，林書緯則有11分進帳。

關鍵字： 標籤:BCL領航猿新北國王籃球賽亞洲籃球

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