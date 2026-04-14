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朝鮮對手「超進化」　林郁婷說吃過一次虧不會再吃第二次

▲林郁婷與宏道基金會主席林鴻道。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲林郁婷與宏道基金會主席林鴻道。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

台灣拳擊名將林郁婷日前於蒙古烏蘭巴托舉行的亞錦賽女子60公斤級4強賽中，以1比4遺憾負於朝鮮強敵元恩景最終以銅牌收場，林郁婷睽違國際賽場1年半後的復出首戰，賽後深刻剖析了對方的轉變，她也誓言在年底的名古屋亞運若再碰頭，絕不會吃同樣的虧。

朝鮮過去選手因情蒐資料鮮少被視為「神祕國度」，林郁婷透露，雖然在杭州亞運就曾觀察過元恩景，當時對方拿下銀牌，但在這次實際交手後，她驚覺對方已經「超進化」。

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「雖然有看過這位選手，但這次交手後發現，資訊完全不夠。」林郁婷直言，元恩景變得更加進步，無論是技術還是策略，幾乎在比賽中將她的打法鎖死。她認為，由於自己有一段時間沒在國際擂台上實戰，臨場反應的把握度確實需要加強，「吃過一次虧，我不會再讓自己吃第二次虧。」她強調，早點遇到這類型的對手是好事，讓她能明確後續精進的方向。

林郁婷自2024年8月勇奪巴黎奧運金牌後，因世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）後續針對性別檢測規定呈現模糊狀態，導致其在國際賽場上的參賽權益一度受阻，在長達一年半的時間裡，林郁婷僅能參與國內賽事以維持擊拳感，心理與生理皆面臨巨大考驗，重返國際舞台的4強賽前，林郁婷坦言「蠻緊張的」，因為對環境已感到有些陌生。

為了趕快進入狀態，她在場邊不斷回想當時奧運奪金的場景，努力調整呼吸與節奏，雖然在準決賽中一度在第二回合以3比2領先，但最終不敵對手第三回合的猛烈搶分，不過林郁婷表示，這場比賽讓她從迷茫中找回「比較值」，更清楚知道自己哪邊可以再去調整。

中華奧會榮譽主席、宏道運動發展基金會董事長林鴻道補發頒發獎勵金，林郁婷因巴黎奧運摘金補發500萬元在受訪時，林郁婷展現了令人動容的師徒情誼，決定給予教練曾自強一個小驚喜。

▲林郁婷與教練曾自強。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲林郁婷與教練曾自強。（圖／記者蔡厚瑄攝）

「我想要『借花獻佛』，把其中100萬元的獎金拿來跟教練一起分享。」林郁婷感性表示，這段時間若沒有教練的陪伴，很難走過那段「練得很迷茫」的低潮期，對於選手而言，能在主席手中領到這份鼓勵非常重要，這讓她更有信心面對接下來的訓練。

展望未來，林郁婷將啟動「亞運備戰模式」，計畫前往中國站參賽，並安排至日本、韓國等地進行移地訓練，以提升比賽節奏，林郁婷堅定表示，這次亞錦賽的失利是成長的養分，她將全力強化把握度與臨場反應，誓言在年底的名古屋亞運中，絕不吃同樣的虧。

關鍵字： 林郁婷亞錦賽拳擊朝鮮選手亞運備戰

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